ON JE NAJVEĆE IZNENAĐENJE AUSTRALIJAN OPENA: Prošao u osminu finala, nema sponzora, ali želi da SRUŠI NOVAKA SA TRONA!

Maksim Kresi došao je do osmine finala na grend slemu u Melburnu, prvi put na turniru iz najjače kategorije, potpuno iz senke - kao 79. teniser planete.

Izbacio je Džona Iznera, Tomaša Mahača i Kristofera O'Konelija, čime je došao do sudara sa prvim nosiocem Danilom Medvedevom.

- Volim da igram na bilo kojem terenu, bilo da je 15. ili da je Rod Lejver Arena. Uzbuđen sam što ću igrati protiv Medvedeva, verujem da ću moći da mu pariram. Zapravo, ni ne razmišljam o njemu jer može da poremeti moju igru, počeo je Kresi.

Kresi je momak rođen pre 24 godine u Parizu, da bi se preselio u SAD i uzeo tamošnje državljanstvo. Završio je i UCLA univerzitet i otkrio da čak nije ni razmišljao da se ozbiljno bavi tenisom.

- Moj plan da budem profesionalac počela je u prvoj godini fakulteta. Ranije nisam razmišljao da budem profesionalni teniser. Više da budem najbolji na UCLA univerzitetu. Onda sam shvatio da sam napredovao jako brzo i, iako sam imao nedoumica, ostao sam istrajan. Sada više nemam sumnje.

Zanimljivo, još uvek nema nijednog sponzora.

- Ne još, čekam... Strpljiv sam i čekaću da napravim veliku stvar, a onda da pregovaram. Teško je u ovim vremenima koronavirusa da se sklopi posao, ali želim da se probijem u Top50, pa i Top10, iznenadio je Kresi, a onda i najavio da bi mogao da napadne sam vrh svetskog tenisa.

Tačnije, prvo mesto na kome je Novak Đoković.

- Da, čak i do broja jedan. Jako sam samouveren. Moj stil je takav da mogu da pobedim svakog. Počev od ove godine pun sam sampouzdanja. Igrao sam protiv Nadala i verujem da sam ga stavio na muke. Držim se svoje rutine i discipline, zaključio je Kresi kome je ovo najveći uspeh na grend slemovima. Najveći domet imao je na US Openu gde je stigao do drugog kola.

