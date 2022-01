NADAL PREŽIVEO ŠAPOVALOVA POSLE ČETIRI SATA IGRE: Španac uz oscilacije do polufinala Australijan opena! (VIDEO)

Španski teniser slavio je nad Kanađaninom Denisom Šapovalovim sa 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3, posle četiri sata i 10 minuta igre.

Kakav meč četvrtfinala Australijan opena!

Krenuo je Rafa silovito, dobio prva dva seta rutinski - sa po jednim brejkom u oba došao do velikih 2:0 i činilo se da će i treći da bude odražen u istom ritmu, pogotovo kada je u šestom gemu došao do prve brejk prilike, a onda i druge, koje nije iskoristio.

foto: EPA/DEAN LEWINS

Čuvao je Šapovalov svoj servis, pa je u desetom gemu iskoristio drugu brejk loptu i to je bio trenutak koji je nagovestio da ovaj meč može da bude izuzetno napet.

foto: EPA/DEAN LEWINS

Kanađanin osokoljen prethodnim setom stiže do brejka u četvrtom gemu. Usledilo je Nadalovo negodovanje, žalba na visoke temperature, pa hlađenje, ali ni to mu nije pomoglo da dođe do preokreta i završi meč u svoju korist.

Pobednika je odlučio peti set!

Španski teniser je uzeo zalet i stogao do ranog brejka. To je očigledno uticalo na samopouzdanje Šapovalova koji je počeo sve više da greši, te je Rafa već posle deset minuta igre imao sigurnih 3:0 u gemovima.

U nastavku nije bilo mnogo drame, bio je kanadski teniser mnogo sigurniji na servisu, ali nije uspeo da dođe do brejka i uvede meč u dramatičnu završnicu.

(Kurir sport)