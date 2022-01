ŠAPOVALOV POLUDEO! Posle poraza od Nadala GRMEO na konferenciji: Naravno da dobija poseban tretman, 100 posto! (VIDEO)

Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 14. igrača sveta Kanađanina Denisa Šapovalova posle pet setova, 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

Kanadski teniser je tokom meča napravio skandal zbog Rafe, a u istom maniru nastavio je i kada je izašao pred novinare.

foto: EPA/DEAN LEWINS

"Nije pošteno kako Nadal prolazi sa tim (odugovlačanjem prilikom servisa!). Rekao mi je da neće da mu da kaznu zbog toga jer ja nisam spreman da igram... To je jedna velika šala. Poštujem sve što je uradio za tenis, ali imate utisak da ne igrate protiv tenisera, nego protiv nečeg višeg", rekao je Šapovalov, pa skrenuo pažnju na detalje koji su mu zasmetali tokom meča.

"Posle njegovog odlaska u toalet, a pre toga je dva puta tražio medicinski tajm-aut, izgubio sam momentum. Ponavljam, ne želim ništa da kažem, ali je jako teško igrati protiv toga", naglasio je Šapovalov i onda istakao šta misli o povlašćenom statusu Nadala.

"Naravno! Naravno da dobija poseban tretman, 100 posto. Prošle godine na Australijan openu nisam mogao da odem do toaleth zato što sam pre toga tražio medicinski tajm-aut. Samo mi nije jasno kako može neko da ima medicinski i pauzu za toalet povezano, to je veliko odlaganje meča", naveo je Denis koji se tokom meča u dva navrata svađao sa sudijom, rekao mu u jednom momentu i da je korumpiran, a i objasnio je jednu situaciju gde su on i Rafa prišli mreži.

foto: EPA/DEAN LEWINS

"Sudija, umesto da gleda Rafu dok servira, on gleda u mene. Rekao sam mu da bi trebalo da gleda u igrača koji servira i onda sam ga pitao: "Zašto me gledaš?", a onda sam objasnio Nadalu da to nema nikakve veze sa njim", izjavio je Šapovalov.

(Kurir sport)