MEDVEDEV PONOVIO NA KONFERENCIJI DA GA JE ĐOKOVIĆ INSPIRISAO: Imao je poruku i za one koji su negodovali na pomen Novaka! VIDEO

Ruski teniser Danil Medvedev izjavio je neposredno posle meča sa Feliksom Ože-Alisijemom da je inspiraciju za preokret imao u Novaku Đokoviću.

Trenutno drugi teniser sveta je Džimu Kurijeru na terenu poručio da je rekao sebi ‘Šta bi Novak uradio’.

Isto to Rus je ponovio i na konferenciji za medije.Na pitanje zašto je pomenuo da je razmišljao o tome "šta bi Novak uradio", Medvedev je imao spreman odgovor.

"Još sam mlad i moram da kopiram šta god mogu od najboljih. Znate, istina je, i Rafa i Rodžer su takođe to radili toliko puta. Ali igrao sam više puta sa Novakom, kada sam postao dobar, Rafa i Rodžer su se s vremena na vreme povređivali tako da sam imao više mečeva sa Novakom, više treninga. Neke mečeve je on pobedio, neke sam pobedio ja. I bio sam tu između setova, i kako sam rekao, nula poverenja u sebe i ishod meča. Pomislio sam, šta bi radili najbolji igrači na svetu? Deo toga sam, ali još uvek mlad i još uvek, da, veoma daleko u Grend slem titula i svemu ovome. Tokom svih mečeva, bio sam u fazonu: Samo budi kao Novak. Pokaži rivalu da si bolji. I neće uspeti svaki put, jer je opet imao meč loptu. Pa, pogodio sam prvi servis, mogao sam da pogodim duplu grešku i ne bi uspelo. Verovatno ne bih ni rekao da sam to uradio, ali ovog puta je uspelo.", poručio je Medvedev.

Novinari su Rusa pitali o burnoj reakciji publike na njegovo pominjanje Novaka Đokovića.

"Zviždali su. Opet, kao osoba, pokušavam da budem iskren, naravno. Ponekad ne mogu da pričam o svemu, jer živimo u vremenu u kojem ne možete nešto da kažete, sve što mislite. Ali ovo, mislim, njihova reakcija, pokušavam da budem iskren sa njima, da im kažem kako sam se osećao tokom meča. Da, volim iskrenost.", dodao je ruski teniser.

Kurir sport