UŽASNE VESTI IZ FRANCUSKE! Po najnovijim pravilima Novak NEĆE MOĆI da brani titulu na Rolan Garosu ukoliko ne primi vakcinu!

Pre nekoliko dana ova zemlja izmenila je pravila vezana za svoj zeleni sertifikat, pa je prema, tada novim propisima nastup na Rolan Garosu mogao biti dozvoljen i nevakcinisanima, ali pod uslovom da su preležali korona virus u prethodnih šest meseci. To bi značilo da bi najbolji teniser sveta, Novak Đoković, mogao da zaigra na Roland Garosu. I to je bilo aktuelno sve do ove večeri kada je ugledni "Lekip" ponovo šokirao svet sa novim informacijama pod naslovom: "Promena pravila o vakcinaciji u Francuskoj mogla bi da spreči učešće Đokovića na Rolan Garosu".

U tekstu se navodi da danas, prema pripisima koji važe u zemlji, Đoković ima validnu propusnicu za ulazak u Francusku koja važi do 16. juna (Rolan Garos se završava 5. juna). Datum 16. jun je postavljen kao poslednji dan od šest meseci otkako je Novak bio zaražen kovidom 16. decembra, preneo je "Telegraf".

L'évolution prévue du passe vaccinal en France pourrait priver Djokovic de Roland-Garros https://t.co/iIuaptz0Wz pic.twitter.com/rsBXE9Dk5t — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 28, 2022

Međutim, od 15. februara u Francuskoj na snagu stupa nova odluka po kojoj će Novakova propusnica bez vakcinacije važiti samo do 16. aprila (skraćuje se za dva meseca), što znači da Đoković neće moći da nastupa u Parizu u junu bez vakcine. Eventualno ako se opet ne zarazi kovidom.

Doduše, L'Ekip se ogradio da bi ovo novo pravilo koje stupa na snagu 15. februara moglo da bude suspendovano kasnije tokom proleća, ali ostaju pri tome da po novim propisima najbolji na svetu neće moći da igra na Rolan Garosu i bori se za novi grend slem.

foto: Profimedia

Podsetimo, turnir u Francuskoj počinje 22. maja, a završava se 5. juna. Novak je pozitivan test na koronu dobio 16. decembra, a naša zemlja ima dogovor sa Francuskom, kao i svim zemljama Evropske unije, o međusobnom priznavanju sertifikata, tako da najbolji na svetu neće morati da brine oko svog ostanka u ovoj državi do 16. juna.

