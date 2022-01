VILANDER SE POKLONIO NADALU: Najveći preokret koji sam video, ne znam gde Rafa pronalazi SNAGU!

Španac je posle dva seta zaostatka pobedio Danila Medvedeva 3-2 i došao do 21. Grend slem titule u karijeri, čime se osamio kao rekorder ispred Novaka Đokovića i Rodžera Federera.

U sudaru koji je trajao pet i po sati, Nadal je uspeo da se vrati iz izgubljene situacije što je oduševilo Vilandera.

"Ovo je za mene, najveći preokret u Open eri", rekao je Vilander u studiju Eurosporta.

Vilander smatra da je Nadal savladao najboljeg igrača planete, iako je Đoković i dalje prvi.

"Osvojiti 21. Grend slem titulu u 35. godini, jednu više će imati na Rolan Garosu, uz preokret nad najboljim teniserom sveta i to posle titule na US openu. To je neverovatno, ne znam gde pronalazi snagu. Dva seta zaostatka za Medvedevom, ne za Mateom Beretinijem, koji ne igra duge mečeve. Ovo je fizika", dodao je Vilander.

Kurir sport