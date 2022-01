ŠOK IZJAVA OGORČENOG MEDVEDEVA: Ubili ste snove jednom dečaku! Radije ću igrati u Moskvi nego na Vimbldonu ili Rolan Garosu!

Rafael Nadal je na krilima ogromne podrške navijača u Melburnu napravio epski preokret i savladao Medvedeva posle gotovo pet i po sati igre 3:2 i tako stigao do svoje 21. Grend slem titule u karijeri.

Meč je obeležilo skandalozno ponašanje publike na stadionu Rod Lejver, koja je tokom meča činila sve da poremeti ruskog asa. Vidno iznervirani Medvedev se u par navrata žalio sudiji na ponašanje navijača, ali pomoći nije bilo.

Sve to je zabolelo Medvedeva...

"Od sada ću igrati samo za sebe, moju porodicu, za ljude koji veruju u mene i naravno, za sve Ruse, jer sam osetio mnogo podrške ovde. Ovako ću to da vam saopštim. Ako se desi da se organizuje neki turnir na tvrdoj podlozi u Moskvi, pre Rolan Garosa ili Vimbldona, ima da idem tamo čak i po cenu da propustim Vimbldon ili Rolan Garos, ili neki drugi veliki turnir. Ovaj dečak je prestao da sanja. Ovaj dečak će igrati samo za sebe. I to je to. To je moja priča", rekao je razočarani Medvedev.

Ruski as je u nastavku izlaganja otkro zašto je doneo takvu odluku.

"Daću vam jedan mali primer. Pre nego što je Rafa servirao, čak i u petom setu, desilo bi se da neko uzvikne „Idemo, Danil!“. Ne bi me čudilo da je to bila samo jedna osoba. A hiljadu ljudi bi odmah reagovalo sa „Psssssst! Pssst! Psssst!“. A kada se dobacivanje dešavalo pred moj servis, takvo ućutkivanje se nije čulo. Znate, to je razoračavajuće. To je nepoštovanje. Ne-po-što-va-nje. Nisam siguran da ću posle 30. godine igrati tenis", poručio je ruski as.

