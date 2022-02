PILIĆ UPOZORAVA ĐOKOVIĆA: Vimbldon i US open neće imati ni milimetar kredita za tebe ČUVENI STRUČNJAK IMA I OŠTRU PORUKU ZA RAFU

Teniski stručnjak Nikola Pilić i sportski psiholog Boris Stanković smatraju da incident na Australijan openu neće uticati na NOvaka Đokovića i da će se aktuelni broj jedan vratiti na teren još jači!

Stanković je uveren da će se Novak vratiti još jači i sigurno osvojiti još tittula na Grend slemovima.

- Jako je malo sportista koji to mogu i upravo zato je najveći. Nemam dilemu da će ga ovo sada samo dodatno motivisati. Navikao je da prevazilazi prepreke i pravi nam je pokazatelj kako se to radi - rekao je Stanković u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Pilić je naveo da se nije čuo sa Novakom posle Ozi opena, a Rafaelu Nadalu je poručio da mora da pobedi najboljeg ako želi da bude najbolji.

- Ne želim da smetam Novaku, poslao sam mu SMS, a biće vremena da razgovaram sa njim. Dugo govorim da se politika umešala duboko u sport. Evo da uzmemo (Danila) Medvedeva koji je izvanredan i koji je igrao jedan fantastičan tenis. Imao je kao mladić san koji je apsolutno ubijen u tom finalu. Nadal tu nije kriv, ali zbog činjenice da je javnost toliko otišla na jednu stranu gubi se osećaj da neko može biti ravnopravan i da može biti fer borba u tenisu. Ne bih želeo Nadalu ni milimetar tog uspeha da uzmem, ali da bi bio najbolji moraš da pobediš najboljega - kaže Pilić.

Stručnjak je dao i ne mnogo svetle prognoze za dalja takmičenja Novaka Đokovića.

foto: Profimedia

- To je takvo javno mnjenje, Australija, Engleska i Amerika, to je ista pašta. Ako se nešto ne promeni ni Vimbldon, a ni US open neće imati milimetar kredita Novaku, iako je tamo godinama igrao. Mediji tamo guraju sve živo da Novak ne dobije ono što zaslužuje. Ovo je tek početak sezone. Još tri Grend slema su pred njim i nadam se da će biti sve u redu - kaže Pilić.

Osvrnuo i na US open kad je Novak Đoković bio diskvalifikovan.

foto: Kurir televizija

- Ajde da se vratimo na onaj US open kad je Novak bio diskvalifikovan. Ja sam čvrsto uveren da ni Nadal ni Federer ne bi imali tu sudbinu da su se našli u toj situaciji. Nema diskusije da se slažem sa sportskim psihologom da je Novak izuzetno jak. Da li će moći da igra dalje turnire, ja to ne znam, ali sam siguran da ni Engleska ni Amerika neće odstupiti od ovoga što je bilo u Australiji - istakao je Pilić.

Boris Stanković, sportski psiholog, naveo je i da je siguran da je Novak dobro promislio o svemu i sigurno će ga ciljevi koje je postavio ispred sebe motivisati da igra.

