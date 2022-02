ŠTA VAM ZNAČI ZAGRLJAJ SA RAFOM?! Srbin koji je HEJTOVAO Novaka ŠOKIRAO pitanjem direktora Australijan opena (FOTO)

Poznati australijski novinar srpskog porekla Karl Stefanović postavio je pitanje direktoru Australijan opena posle kojeg je on ostao pomalo začuđen.

Kreg Tajli, direktor Australijan opena, proglasio je turnir iz 2022. „najboljim sportskim događajem u istoriji tenisa", iako su ga obeležili brojni skandali. Tajli je izviždan čim se prvi put pojavio na terenu Australijan opena i to je bila jasna poruka publike, naročito zbog slučaja „Novak Đoković“.

Sa njim je na TV gostovanju razgovarao Karl Stefanović, poznati australijski novinar srpskog porekla (svojevremeno je kritikovao i prozivao Novaka Đokovića), koji je pitao "šta Tajliju znači zagrljaj Rafe Nadala".

foto: EPA/DEAN LEWINS

- Mislim da je zagrlio sve koji su radili na Australijan openu u ovom trenutku, a ja sam slučajno stajao tamo. Na kraju krajeva, mislim da je tenis pobedio. Ovaj vikend je bio istorijski vikend, ne samo za tenis, nego za sport u Australiji. Dosta emotivnih trenutaka za mene lično, ali i za ceo tim, završeno je sve u ranim jutarnjim satima posle finala", rekao je Tajli, prenosi australijski "Nine".

foto: Profimedia

Govorio je još o Nadalu.

- Rafa nije izašao sa terena – slikao se tamo dok smo ga u četiri ujutru sređivali. I on je neko ko ovaj trenutak nikada neće zaboraviti. Znam da ni ja lično neću. Naš tim neće. Bilo je mnogo uzbuđenih, prilično umornih ljudi. Volim ovaj posao, volim ljude sa kojima radim. Prilično sam tužan danas jer je došao kraj. Da, možda je bilo stresno, ali to ide uz to - rekao je Tajli dan posle finala.

Stefanović je potom pitao Tajlija kako bi sumirao utiske o celom događaju.

- Ni u snu nismo sanjali da ćemo završiti kao danas. Nadali smo se, sve je dugo trajalo. Rafa je došao u nadi da će odigrati barem jedan meč. Ešli Barti igra kod kuće, uvek ogroman pritisak. Na samom početku prvog dana sam rekao sam da se nadam da će ovo biti događaj iz snova, upravo smo ga imali. Možda se još uvek budimo iz tog sna.

Inače, Karl Stefanović, svojevremeno je prozivao Novaka i pitao Nika Kirjosa "da li da se dozvoli svima ulazak u Australiju, osim Novaku."

- Svi znamo da ga ne volim, ali on donosi neku publiku ovde - rekao je tada Kirjos, što je izazvalo oduševljenje voditelja.

(Kurir sport)