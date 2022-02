ŠTA ZA ĐOKOVIĆA ZNAČI ODUSTAJANJE MEDVEDEVA OD ROTERDAMA? Novak produžava vladavinu, evo do kad je sigurno prvi na ATP tronu

Turnir u ovom holandskom gradu održava se iduće sedmice..

"Nažalost, neću igrati u Roterdamu ove godine. Upravo sam se vratio iz Australije i nisam spreman da se takmičim. Roterdam je jedna od mojih omiljenih stanica… Radujem se povratku u budućnosti", rekao je Medvedev pre par dana.

Odustajanje Medvedeva znači da će Đoković produžiti broj nedelja na prvom mestu ATP liste. Srpski teniser trenutno broji 358. nedelju na vrhu, a sigurno će na vrhu ostati do 21. februara, kada će imati 360 nedelja.

Novak je prvi sa 11.015 bodova, Danil drugi sa 10.125 bodova. Novak će naredne nedelje uvećati prednost pošto će Medvedev da izgubi 500 bodova, a Novak 140 jer se tada oduzimaju bodovi sa ATP kupa iz prošle sezone.

foto: Profimedia

Nedelju dana kasnije, 21. februara biće izbrisani bodovi sa Australijan opena. Novak će tada izgubiti 2.000 bodova, a Medvedev 1.200 bodova. Đoković će tada imati 8.875 bodova, a Medvedev 8.425 bodova. Odustajanje od Roterdama praktično znači da će Đoković za još koju nedelju produžiti na vrhu ATP liste.

Đoković je prijavio učešće u Dubaiju koji počinje 14. februara i mogao bi da osvoji dodatne poene. U isto vreme i Medvedev bi mogao na teren, i to na turniru u Akapulku. Teško je zamisliti da će Rus osvojiti 500 bodova, a Đoković ništa, pa da dođe do smene na vrhu. Stoga je najrealnije da Novak dočeka na prvom mestu do 21. marta, i završetka mastersa u Indijan Velsu. Nije poznato da li će Đoković imati šanse da se takmiči u Indijan Velsu, zatim i Majamiju pošto u SAD ne mogu da uđu nevakcinisani igrači.

Đoković je odavno nadmašio sve u muškoj konkurenciji u ovoj kategoriji, a jedino mu preostaje da sruši učinak Štefi Graf koja je sa 377 nedelja na vrhu najuspešnija u istoriji tenisa. Do 21. marta bi stigao do brojke od 364 nedelje, praktično na tri meseca od rekorda Štefi Graf.

Kurir sport