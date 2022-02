KIRJOS OTKRIO DETALJE RAZGOVORA SA ĐOKOVIĆEM: Novak me je zvao, branio bih ga i da nisam bio tamo

Nik Kirjos, šampion Australijan opena u dublu zajedno sa sunarodnikom Tanasijem Kokinakisom, još jednom se osvrnuo na dramu Novaka Đokovića u Melburnu.

Srpski as zbog problema sa vizom i deportacijom nije igrao na prvom grend slemu sezone.

Kirjos je bio jedan od malobrojnih koji je stao u odbranu prava Novaka Đokovića i rekao je da bi to ponovo učinio.

U radio programu "Kajl i Džeki O", Kirjos je otkrio kako ga je Novak kontaktirao.

"Pričao sam malo sa Novakom, kontaktirao me je pošto sam stao u njegovu odbranu. Branio bih Novakove interese i da nisam bio tamo. Branio bih bilo koga, ali on me je kontaktirao, želeo je samo da razume zašto sam to tada uradio. Mislio je da sam i dalke ljut na njega", rekao je Kirjos.

U istom šou programu, otkrio je još jedan detalj koji se tiče sukoba koji je imao sa trenerom hrvatskog para Maktić/Pavić.

"Bio sam spreman da odgovorim, onda me je Tanasi smirio. Pretio je da će me udariti, bio sam potpuno spreman na to", rekao je Kirjos.

Kurir sport