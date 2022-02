NOVAK ĐOKOVIĆ EMOTIVAN POSLE POBEDE: Želim da svojim tenisom dam odgovor na sve što se oko mene događa

Specijalno za Kurir iz Dubaija: Vuk Brajović

U prisustvu eminentnih zvanica iz državnog vrha Emirata i žive legende i bišveg trenera svetskog broja jedan Borisa Bekera - muški su udarili Novak i Karen jedan na drugoga od samog početka meča drugog kola jubilarnog 30 Dubai Djuti Fri Teniskog šampionata.

Servisi od „dvesta na sat“, rezantni forhendi i bekhendi kao krstareći projektili, strateško osvajanje svakog pedlja terena i smečevi viđeni su sa obe strane u primernoj demonstraciji agresivnog tenisa. Naravno, takav meč je i bio očekivan – a ako je bilo suditi po scenariju iz prethodnih susreta koji su se (osim jednog) završavali bez dobijenog seta po Rusa – takođe se i naslučivalo kako i kada će Novak uspeti da se izdigne iz prividne ravnoteže i stekne potrebnu prednost za osvajanje seta.

To se desilo pri rezultatu od 2:1 za Đokovića, kada je sjajnim riternima poremetio serverski ritam Hačanova, iskoristio prvu brejk loptu i otišao po prvi set a da se ne osvrne – sa konačnih 6:3. To je u punom smislu reči bio onaj „stari“ Novak, mašinski teniski proračunat, maksimalno fokusiran, gladan prednosti i agresivan u njenom osvajanju i šampionski nadahnut.

foto: Kurir sport/Violeta Đorđević

U istom maniru je Novak nastavio kako je prvi set priveo kraju – načinivši brejk već pri drugom servisu Hačanova, a onda sjajnim servisima odbranivši dve brejk lopte za ponovo ubedljivih 3:1. Stekao se utisak da je na tribinama Centralnog terena nekim slučajem bila publika iz Melburna verzije 2022 – da ni ona ne bi mogla da poremeti izuzetno fokusiranog Novaka – koji je posle uspešnog drop-šota pri rezultatu 3:2 emotivnom reakcijom pokazao koliko mu je stalo do ove pobede u Dubaiju večeras.

Sa druge strane, Hačanov prikazuje sjajan tenis – što Novak do tada umešno faktoriše u održavanju prednosti kroz svoje servis-gemove – kao veliki šampion Formule 1 u dinamičnoj akciji na takmičarskoj sceni. Ipak – skoro je nemoguće da se protiv ovako snažnog i smernog protivnika barem malo ne poklekne – što se Novaku dešava na 4:3, kada Karen koristi njegovu prvu duplu servis-grešku i snažnim vinerima dolazi do izjednačenja. No, Novak ubrzo stiže do 2 brejk lopte na Hačanovljev servis – ali se Rus brani strahovitim servisima i gem se pretvara u pravu rovovsku borbu u kojoj Novak ne koristi više šansi i besan se povlači na klupu da se pripremi za servis kojim bi obezbedio ostanak u setu.

Propušteni smeč pokazuje da se utisci iz prethodnog gema još nisu potpuno slegli, ali i uprkos tome i osokoljenom protivniku, prvi reket sveta prikazuje fantastičan atleticizam i usresređenost i iz neverovatne defanzive tera Rusa na greške do izjednačenja 5:5. Jednako ubedljivi u njihova dva naredna servis gema su i Novak i Karen, a Rus otvara taj-brejk sa ubedljivim forhend-vinerom. Novak uzvraća za 2:1, a onda pametnim dropom poziva Hačanova na mrežu i tamo ga u nju „upliće“ za prvi mini-brejk 3:1. Naredni poen priređuje najdužu razmenu udaraca u meču i pripada Hačanovu, ali onda šou-program poen sa dva dropa i lobom kao posebnim atrakcijama pripada Đokoviću za velikih 4:2 pri promeni strana. Neverovatna defanziva Đokovića opet frustrira Hačanova i tera ga na laku grešku, a novi mini-brejk Novaku pruža četiri meč lopte – od kojih Novak efikasno koristi već prvu za još jedan trijumf nad Hačanovim bez izgubljenog seta.

foto: Kurir sport/Violeta Đorđević

Ova izuzetno važna pobeda nad uvek referentnim rivalom Hačanovim nejbolja je potvrda Novakovog šampionskog pedigrea, stava, otpornosti i posvećenosti sportu i njegovim vrednostima. Vidno raspoložen, Novak se pre konferencije za medije družio sa osnivačem turnira Kolmom Meklohlinom i suprugom, igrao na travnjaku sa sinom Stefanom - i tokom redovnog opuštanja razmenio prijatne reči sa legendom svetskog dubla i višedecenijskim drugom iz reprezentacije Nenadom Zimonjićem – rado viđenim gostom turnira u Dubaiju.