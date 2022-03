OBJAVLJEN SNIMAK NAJBOLJEG SRPSKOG TENISERA U INVALIDSKIM KOLICIMA! Poznati teniski trener tvrdi: Ovo je pravi Novak! VIDEO

Poznato je da teniski trener Patrik Muratoglu i srpski as Novak Đoković poseduju sjajan odnos, a sada je to ponovo potvrđeno.

Naime, Muratoglu je na svom Instagram profilu okačio seriju video snimaka o kojima govori o srpskom teniseru i situacijama u kojima se nalazio.

Bilo je reč o svemu, od dokaza o Novakovoj autentičnosti, pa sve do aktuelne situacije sa korona virusom. Evo čuvenih izjava Muratoglua:

"Jedna od glavnih kritika koje ljudi govore o Novaku jeste to da nije autentičan. Da igra da bude omiljen. Da ne ističe svoju pravu ličnost. Ja mislim suprotno, on je ekstremno autentičan. Daću vam jedan primer. On je jedini teniser sa vrha koji je odbio da ustupi svoj lik u korist video igara, zato što on veruje da to nije dobropo decu. On nije uzeo novac, i to je vrlo specijalno.

- Ovaj poslednji stav o korona virusu... bilo bi zaista lako za nekoga poput Novaka da ima doktora da potpiše papire i kaže da je vakcinisan iako nije, a da niko za to ne zna. To bi mu omogućilo da igra svaki turnir, da radi šta god želi i da bude u poziciji da postane najveći svih vremena. Rekao je: "Ne, neću varati ili lagati tako što ću naterati doktora da potpiše papire. Biću veran sebi. Verujem da je loše za mene da se vakcinišem, sviđalo se to vama ili ne.

- Ako nisam najbolji svih vremena, zažaliću, ali ovo je poruka nekoga ko je veran svojim vrednostima i autentičan. Ljudi će shvatiti da je on sada mnogo autentičniji momak. Možda je napravio neke greške u komunikaciji koje su sugerisale da nije autentičan, ali ja gledam šta ljudi rade, a ne šta govore. To pokazuje da je autentičan. Zato mislim da bi ova odluka mogla da promeni igru za Novaka. To pokazuje ko je on zaista", završio je čuveni teniski trener Patrik Muratoglu.

Kurir sport