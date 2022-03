NOVAK ĆE MOĆI DA IGRA NA SVIM VAŽNIM TURNIRIMA Sjajne vesti za srpskog tenisera iz Francuske, Amerike i Engleske!

Dobre vesti za Novaka Đokovica stigle su prvo iz Francuske, a potom i Sjedinjenih Američkih Država. Američki senat izglasao je rezoluciju o ukidanju vanredne situacije zbog korona virusa, što znači da će doći do promene regulative o kovidu i da ce najverovatnije biti ukinuto pravilo da samo vakcinisani mogu da uđu u zemlju!

Sve to znači da će Nole najverovatnije moći da bude deo mastersa u Indijan Velsu na programu je od 10. do 20. marta, kao i turnira u Majamiju koji se održava od 23. marta do 3. aprila. Naravno, i Ju-Es opena koji je na programu u septembru.

U četvrtak je doneta odluka o ukidanju korona mera u Francuskoj, što je automatski značilo da će Novak moći da brani titulu na Rolan Garosu. Uz to, prema britanskim propisima Novak će moći i na Vimbldon...

Čini se da se situacija razvija u dobrom smeru po Đokovića i da će on biti deo najvećih svetskih turnira bez obzira na to da li je vakcinisan.

Kurir sport