POZNAT SASTAV SRBIJE: Selektor Vemić objavio spisak igračica za Bili Džin King kup u Antaliji

Danas ističe rok za prijavu ekipa koje će na teren izvesti selektori Bili Džin King kup timova u okviru prvog kola I grupe Evro-afričke zone 2022, takmičenja koje će biti održano u turskom letovalištu Antalija od 11. do 16. aprila 2022. godine

U ITF (Međunarodnu tenisku Federaciju) danas je iz Teniskog saveza Srbije poslat spisak sa imenima igračica na koje će selektor Bili Džin King kup reprezenatcije Srbije Dušan Vemić računati u predstojećim mečevima u Antaliji.

Selektor Vemić odlučio se za sledeći tim: Aleksandra Krunić (118. u singlu na WTA listi), Olga Danilović (146), Ivana Jorović (496) i Lola Radivojević (1357. na WTA listi singla i na juniorskoj ITF listi 82. mesto).

Takmičenje je na programu od 11. do 16. aprila 2022. godine i odvijaće se po round robin sistemu. Pored Srbije u Antaliji će se za plasman u plej of meč koji pobednika vodi u kvalifikacije za Svetsku grupu boriti jos deset selekcija: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Danska, Estonija, Gruzija, Mađarska, Slovenija, Švedska i Turska. Reprezentacije će biti podeljene u dve grupe, po dve najbolje plasirane u grupama boriće se u mini plej ofu za prolaz u glavni plej of koji vodi ka kvalifikacijama Svetske grupe.

Kurir sport