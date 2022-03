RUSIMA SU ISPRANI MOZGOVI! MOŽDA ĆU BITI UBIJEN, MOŽDA ĆU JA MORATI DA UBIJEM! Nikad žešća poruka poznatog tenisera sa ratišta!

Bivši ukrajinski teniser Aleksandar Dolgopolov nedavno je odlučio da se priključi ratu u Ukrajini.

Teniser je uzeo pušku u ruke i stao u odbranu svoje zemlje.

Dolgopolov je dao intervju za čuveni američki portal "Sports Ilustrated", a razgovor je nekoliko puta prekidan zbog granatiranja.

"Možda ću biti ubijen, možda ću ja morati nekoga da ubijem. Šta da kažem? Ovo je rat", poručio je bivši teniser.

Dolgopolov je zatim objasnio svoju odluku da se priključi vojsci.

"Ne mogu da vam opišem kakav je osećaj dok na vas pucaju. Odluka da stupim u rat je bila teška i opasna. Zamenili smo rekete i žice za puške i metke. Možda nisam savršeno spreman, ali sada se osećam normalno sa oružjem", kaže Ukrajinac i dodaje:

"Znam da su ruski teniseri rekli "Stop ratu", ali za mene to nije dovoljno jaka poruka. To nije poruka kojom se osuđuju potezi njihove zemlje. Ako vladajuća tela svetskog tenisa žele da nastave da igraju, mislim da bi trebalo javno da osude svoju zemlju i ljude koji vladaju za odluke koje su doneli. To je jedini nači na koji ruski narod može zaustaviti Putina. A kako sada vidimo, u Rusiji puno ljudi podržava ovakvo stanje, oko 70 odsto. Oni zapravo misle da ratu u Ukrajini nije ništa. Sve je to smešno. Mozgovi su im isprani propagandom", rekao je Dolgopolov.

