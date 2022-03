BIĆE LUDO, NIK KIRJOS U BEOGRADU I TO U APRILU: Đokovići čine sve da prgavog Australijanca dovedu u SRBIJU!

Nik Kirjos u Beogradu! U aprilu! Nije nemoguće, tačnije vrlo je ostvarivo da prgavi Australijanac bude jedan od učesnika ATP turnira koji će od 18. do 24. aprila biti igran u glavnom gradu Srbije.

foto: Starsport©

Direktor turnira, najmlađi brat Novaka Đokovića, Đorđe ne sumnja da će sve biti uspešno organizovano na teniskim terenima na Dorćolu.

- Želim da u Beograd dovedem i Nika Kirjosa, da mu se zahvalimo što je podržao i Novaka, i Beograd, i Srbiju. On je zabavljač, čovek koji nema dlake na jeziku i izneće uvek svoje mišljenje, kakvo god ono bilo. Ali pre svega on je ozbiljan sportista i teniser. Nadam se da će doći na Serbia open pre nego završi svoju tenisku karijeru – kazao je Đoković gostujući na TV K1.

foto: EPA/ALI HAIDER

Novak Đoković trenutno se nalazi u Beogradu. Zbog toga što nije vakcinisan propustio je sve turnire u Americi. Na teren se vraća u Beogradu, a potom sledi serija turnira na šljaci. Prvi je u Monte Karlu.

- Novak je tu, trenira u Beogradu i sprema se za Monte Karlo. Prošao je jedan užasan period, ali izdržao je do kraja i pokazao je i dokazao zašto je to što jeste. Bio je u Dubaiju i nažalost je tamo izgubio četvrtfinale. Fali mu kontinuitet mečeva i turnira, da bude na terenu. Nadam se da će nastaviti sa sjajnim partijama, a Beograd i Monte Karlo su turniri na kojima se priprema za Rolan Garos i Vimbldon. Do zadnjeg trenutka nije znao da li će moći da igra, ali srećom, pojaviće se i u Parizu, i u Rimu, Londonu, Madridu. Tu se ATP ne pita toliko, već se prate pravila od države do države - zaključio je Đorđe Đoković.

foto: AP

Pored Novaka Đokovića učešće na turniru u Beogradu potvrdili su - Rubljov, Tim, Monfis, Fonjini, Garin, Karacev, Kačanov, Lajović, Krajinović, Kecmanović, Đere...

