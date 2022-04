ODLUKA PADA NA DAN POBEDE: Poznato je do kada će Novak biti vodeći na ATP listi! Evo šta mu treba da dočeka Rolan Garos kao prvi!

Poraz Novaka Đokovića u drugom kolu mastersa u Monte Karlu nije ga koštao prvog mesta na ATP listi.

Najbolji srpski i svetski teniser započeo je u ponedeljak 365. nedelju na vrhu i nedostaje mu još samo 12 nedelja da postavi apsolutni rekord u istoriji tenisa, odnosno da nadmaši i rekord Štefi Graf.

Novaku će u ponedeljak ukupan broj poena biti umanjen za 90, jer nije odbranio treće kolo u Monte Karlu od prošle godine i četvrtfinale iz 2019. godine. To je 50 odsto od 180, koliko je ATP računao.

Sa druge strane, Srbinu ide na ruku to što se računaju i bodovi iz 2019. godine koji će biti oduzeti Medvedevu. Pre dve godine Rus je stigao do polufinala. Naredne 2020. godine masters u Monte Karlu se nije igrao, a Medvedev prošle godine nije učestvovao jer je bio pozitivan na koronu. To znači da će Danil na ovaj način izgubiti 180 bodova, pa će Novak neznatno uvećati prednost.

Suma sumarum, od ponedeljka će Đoković imati 8.340 bodova, dok će Medvedev biti na 8.230. Dakle, 110 bodova razlike.

Naredne nedelje Đoković će braniti 90 bodova u Beogradu na Serbian openu, odnosno polufinale iz prošle godine, dok će se Medvedevu obrisati dodatnih 150 bodova iz finala u Barseloni 2019. godine. Rus neće igrati ovaj turnir, pa će Novak dodatno uvećati prednost.

Međutim, tada nastaju veći problemi za Đokovića. Novak na mastersima koji slede, onom u Madridu zatim i Rimu brani ukupno 1.100 bodova, a Medvedev samo 100. Ukoliko Rus bude spreman to znači da bi već u ponedeljak na Dan pobede 9. maja mogao da se vrati na prvo mesto.

Novak će, dakle, sasvim sigurno ostati prvi na listi koja se objavljuje 2. maja.

Da bi i 9. maja bio prvi potrebno je da osvoji 240 bodova više od Rusa u Madridu. Ukoliko Medvedev stigne do finala, Đoković mora da osvoji titulu. Ako Rus stane u polufinalu ili u četvrtfinalu, Đokoviću finale garantuje prvo mesto. Ukoliko Medvedev ispadne pre četvrtfinala ili uopšte ne nastupi u Madridu, Novaku je dovoljno polufinale. Sve ispod polufinala na terenima Kaha Magike za našeg tenisera znači pad na drugu poziciju, nezavisno od Danilovog rezultata.

Prepuštanjem prvog mesta Medvedevu 9. maja, Novakov zbir nedelja zaustavio bi se na 368, devet manje od apsolutnog rekorda Štefi Graf. U suprotnom, velike su šanse da Rolan Garos, koji startuje 22. maja, dočeka na prvo mmestu.

Imajući u vidu koliko poena do kraja sezone naš teniser brani, obaranje ovog rekorda mogla bi biti misija teža nego što se činilo pre samo nekoliko nedelja.

Treba ipak dodati i da su ostali teniseri, pre svega oni najbliži Rafael Nadal, Stefanos Cicipas i Aleksander Zverev daleko od mogućnosti da preuzmu prvo mesto pre Rolan Garosa.

Kurir sport