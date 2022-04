BOLJE SAM NEGO NOLE! Niki Pilić posle debakla Đokovića: Za Novakov FIJASKO u Monte Karlu kriva je POLITIKA!

Novak nas je razmazio, normalno je da smo razočarani posle poraza, baš ovim rečima počeo je razgovor za Kurir teniski stručnjak Nikola Pilić i Đokovićev trener na početku njegove karijere. Prvi reket sveta poražen je iznenađujuće na startu turnira u Monte Karlu od Španca Alehandra Davidoviča Fokine sa 2:1, po setovima 6:3, 6:7, 6:1.

Da je Niki Pilić dobrog i vedrog duha, iako je zašao u 83. godinu pokazao je na početku razgovora za naš list, kada smo ga upitali za zdravlje.

- Bolje nego Novak - nasmejao se Nikola Pilić.

A, onda smo prešli na ozbiljnije teme. Poraz Đokovića od Davidoviča Fokine u Monte Karlu nije bio očekivan.

- Iznenađujuće jeste, ali za mene i ne toliko. Za ovoliko meseci pauze Novak je odigrao samo četiri meča. Nema ritam. To se vidi. Trening je trening, a meč je meč. Plus, Fokina je igrao sa inspiracijom, nadmašio je sebe, a Nole je pravio greške. Tu nema leka.

Poznati teniski trener zna šta bi Đoković trebalo da radi.

- Novak mora na turnirima u Beogradu, Rimu i Madridu da odigra makar desetak mečeva. I tako se pripremi za Rolan Garos. Ne mogu da tvrdim da će biti spreman za Pariz, ali sa mnogo mečeva imaće drugačiji ritam, fiziku i glavu za ono najbolje.

Novak je od početka sezone odigrao samo četiri meča, a već smo na polovini aprila. Nije igrao u Australiji, odakle je deportovan. U Dubaiju je pobedio Lorenca Muzetija i Karena Hačanova, ali je poražen od Jiržija Veselog. U utorak je izgubio od Davidoviča Fokine.

- Novak nikada tokom svoje karijere nije bio u ovakvoj sitauciji, a to je više od 15 godina kako igra na vrhunskom nivou. Sada je suočen sa nečim u čemu se nikada nije našao. Niko nije znao da će se politika toliko umešati u sport. Sve skupa su to neke stvari koje su bile nepredvidive. Mogu reći da nas je Novak malo razmazio, uvek očekujemo da on pobedi. Nije bio na svom nivou, nije bio ni u petoj, ni u šestoj brzini, a nasuprot sebe je imao momka koji je dao sve od sebe da pobedi "broja jedan".

Publika Đokoviću nije bila baš naklonjena, iako je igrao u Monte Karlu.

- Kad imate nekoga ko je autsajder nasuprot imena Đokovića, koji je atraktivan, igra dobro, pun elana... Čak pet puta se bacio za lopticom, onda to u toj atmosferi stvaraju i simpatije publike - jasan je Nikola Pilić.

