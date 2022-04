CICIPAS CARUJE MONTE KARLOM! Grk uveren: Biću svetski broj 2 do kraja sezone

Epilog jednog od teniski najturbulentijih Mastersa u Monte Karlu – sa sijaset iznenađenja i dramatičnih zbivanja u neizvesnim mečevima – je da je šampion ostao – isti.

Stefanos Cicipas je novi (-stari) “vladar” Monte Karla i jedini koji je u novijoj istoriji odbranio titulu ovde posle Rafaela Nadala (2016-18), a to je učinio u meču od dva seta protiv borbenog Alehandra Davidoviča-Fokine – koga je važnost prilike u dobroj meri sputala da odligra na nivou iz prethodnih dana (i pobede u najdužem meču turnira protiv Novaka Đokovića).

Previše neiznuđenih grešaka u razmenama u prvom setu je Španca stavilo u zaostatak od seta za manje od 35 minuta (6-3) ali je I ovaj meč do kraja ipak bio “začinjen” neizvesnošću – kada Fokina krajem drugog seta vraća brejk na servis za pobedu Cicipasa pri rezultatu od 5-4 i uspeva da izbori taj-brejk.

foto: Kurir

No, tada se ponavljaju isti problemi za izazivača, a Cicipas skoro rutinski “pojačava gas” i komforno privodi završni deo meča u svoju korist – sa 7-3 u taj brejku, za još jednu šampionsku titulu koju je proslavio sa brojnim i glasnim navijačima iz domovine i punim tribinama centralnog terena Ranije III.

“Nisam verovao da ću ikada biti u poziciji da se borim za titulu, a kamoli da je osvojim i zatim je branim na turniru koji sam prvi put pohodio sa 6 godina! Neizmerno hvala svima na podršci!” rekao je na podijumu za pobednike sjajni as iz Grčke.

Osvajač turnira u dublu je Anglo-Američki par Ram-Salisburi, koji je u pravom “trileru” bio bolji sa 6-4 3-6 10-7 od postojanih Kolumbijaca Kabala i Faraha.

Princ Albert od Monaka, koji je ove nedelje uspeo da se izlečio od korone da bi prisustvovao završnoj ceremoniji jubilarnog 125. izdanja ovog važnog događaja za svoju Kneževinu – bio je jedan od onih koji je odao posebnu počast pobednicima – kao i odlazećem direktoru turnira, njegovom bivšem osvajaču i finalisti Rolan Garosa pod zastavom Jugoslavije – Željku Franuloviću – čiji je neizbrisivi legat na ovom turniru građen proteklih 17 godina.

foto: Kurir

U kratkom razgovoru sa dopisnikom Kurira na našem jeziku, Franulović je istakao da je uloga i podrška igrača – pogotovo 2007. godine – bila presudna da turnir prevaziđe tadašnje komplikacije, naglasio svoj sjajan odnos sa Novakom Đokovićem, zahvalio se medijima na bezrezervnoj podršci i razumevanju – i podvukao da se raduje tome što će se baviti “raznim planovima” u periodu po povlačenju sa ove prestižne pozicije.

„Ovo je bila moja nedelja iz snova, i iako nisam pobedio danas – uživao sam u svemu, a naročito u podršci publike – koja se napokon vratila da bude uz tenis“, istakao je posle meča Alehandro Davidovič-Fokina.

„Osećam se – kao nikada do sada, a užitak u odbrani titule je duplo veći jer sam to ostvario u ambijentu prebogatom emocijama sa svih strana. Znao sam da je Alehandro opasniji kada gubi, što je i pokazao krajem drugog seta – i bio sam spreman da iskontrolišem takav razvoj događaja. Biće mi veoma važno da ove godine demonstriram visok nivo adaptibilnosti na sve podloge, a da naročito podignem nivo na travi. Ako budem to mogao da uradim i odigram na istom nivou konsistentnosti kao na šljaci – mislim da je plan da budem Broj 2 na kraju sezone realan!“ najavljuje sjajni Grk.

Na pitanja dopisnika Kurira da li je – u situaciji kada Grčka ima igrača i igračicu u Top 3 svetskog tenisa – moguće očekivati da se lansira jedan ATP turnir u postojbini sporta na zadovljstvo svih njegovih tamošnjih obožavatelja, Cicipas kaže:

foto: Kurir

„Svakako mislim da jeste, bio bih presrećan da se to desi. Poslednji je – ako ne grešim – bio održan u godini kada sam rođen. Voleo bih da se ATP turnir pokrene u Atini, a ako se to desi – to će biti sigurno jedan od najboljih turnira Serije 250 na turneji. Siguran sam da će to tako i biti – jer ga vidim u svojoj glavi!“ optimističan je na kraju razgovora sa medijima i po ovom zanimljivom pitanju Stefanos Cicipas.

Sezona na šljaci nije mogla da ima bolji početak od ovog koji je poklonicima tenisa podario Monte Karlo Masters. Sva uzbuđenja koje igra na ovoj magičnoj podlozi nosi – neuporediva sa drugim podlogama – prikazana su kroz sjajne nastupe učesnika ovog legendarnog Mastersa – koji će na legatu velikog Željka Franulovića i svih asova koji su ga učinili jednim od najrespektabilnijih turnira u istoriji – se nastavljaju već sledeće nedelje u postojbini svetskog broja jedan – Srbiji!

foto: Kurir

Dobro došli u Beograd i pozdrav iz Monte Karla!

Kurir sport/Vuk Brajović