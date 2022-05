POTRESNA ISPOVEST LILI BEKER! Borisu sam poslala SRCE, a onda se POTPUNO SLOMILA: Sin (12) jedva čeka da poseti tatu u zatvoru

Ako je išta dobro po nekada slavnog tenisera postojeća kazna bi mogla da bude znatno umanjena ukoliko se Nemac bude dobro vladao.

Kao što je bilo očekivano, ljudi bliski legendarnom teniseru i nekadašnjem treneru Novaka Đokovića su poprilično emotivno odreagovali po završetku suđenja.

Bivša supruga legendarnog Nemca, Lili Beker, otkrila je poslednje reči koje je uputila Borisu pre odlaska u zatvor, a govorila je i o sinu i trenutku kada mu je saopštila da mu je otac u zatvoru.

- Lilijan, njegova devojka, mi je rekla da je dobro. Jasno je da se ne nalazi u hotelu s pet zvezdica i da je posramljen i ponižen. Najbolje što može jeste da ostane mentalno jak - rekla je Lili Beker gostujući u jednoj emisiji na televiziji "Foks".

Ona je objasnila kako se osećala kada je čula presudu.

- Mislim da je kazna prestroga. Potpuno sam se slomila kada sam čula. Nisam mogla da verujem jer sam bila ubeđena da će biti kraće od dve i po godine. Morala sam da se priberem, a nisam znala kako - poručila je Lili i potom pomenula dvanaestogodišnjeg sina.

- To ne bih poželela nikome. Da dvanaestogodišnjem sinu moraš da kažeš da mu je otac u zatvoru. Bila je to najteža stvar koju sam uradila u životu. On nije shvatio šta se dešava, još uvek ne razume. Ima samo 12 godina. To mi slama srce, ali je od mene napravilo majku lavicu, jer mislim da smo kao porodica prošli kroz mnogo toga. Ne može da dočeka da poseti oca u zatvoru.

Na kraju je Lili otkrila i šta je poslednje rekla Borisu pred njegov odlazak u zatvor.

- Rekla sam mu: Vidimo se sledećeg vikenda, ako želiš, biće sve u redu. Onda sam mu poslala srce. Nravno, volela bih da ga posetim uskoro sa sinom.

