NASTAVLJA SE UZBUDLJIVA BITKA ZA TRON: Novak započeo 369. nedelju na vrhu! Evo šta mora da uradi da bi ostao broj 1!

Srpski as ove nedelje učestvuje na turniru u Rimu i moraće da dogura do polufinala u prestonici Italije kako bi sigurno zadržao prvu poziciju do Rolan Garosa.

Jedina pretnja Novaku i dalje je Danil Medvedev, koji već duže od mesec dana ne igra zbog operacije kile.

Đoković trenutno ima 8.260 poena, Medvedev je na 7.990, a treće mesto zauzima Aleksandar Zverev sa 7.020 bodova.

Veliki skok napravio je mladi šampion Madrida Karlos Alkaraz, koji je nakon trijumfa u "Magičnoj kutiji" skočio na 6. mesto ATP liste.

Najteži zadatak, kada je reč o odbrani trona, Novaka čeka upravo u Parizu, gde će morati da odbrani titulu ako želi da ostane najbolji na planeti.

Kurir sport