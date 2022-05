BURA U SVETSKOM TENISU! ZVEREV ŽESTOKO UDARIO PO ATP-U: Nemac izgubio od Alkaraza, pa osuo paljbu: Ovo je APSOLUTNA SRAMOTA!

Nakon ubedljivog poraza od španskog tinejdžera Karlosa Alkaraza u finalu Madrida, nemački teniser Aleksandar Zverev uputio je niz kritika na raun ATP-a i organizatora mastersa u prestonici Španije.

"Moram da kažem da je posao ATP ove nedelje bio apsolutna sramota. Pre dva dana otišao sam da spavam u 4, 4.30 ujutro. Juče sam legao u 5.20 ujutro. Ako bilo koja normalna osoba ode da spava jedne noći u 4 ujutro, sledeće noći u 5, za nju će biti teško samo da bude budna, a ja sam igrao finale protiv Alkaraza, koji je za mene trenutno najbolji igrač sveta", rekao je Zverev na konferenciji za medije nakon finalnog meča.

Nemac je ubeđen da bi pružio bolju partiju da su uslovi bili regularni.

"Nisam imao koordinaciju na svom servisu, nisam imao koordinaciju na udarcima… Danas nisam imao apsolutno nikakve šanse. Nisam imao apsolutno nikakve šanse da igram na svom nivou. Ovo nije prvi put da se to događa. U Akapulku sam igrao do 5, a budan do 8.30 ujutro. Da budem iskren, malo sam umoran od toga", poručio je treći teniser sveta.

Zverevu smeta što se u prvi plan ističe njegov neuspeh.

"U Madridu mi je oduzeta šansa i na kraju dana svi zaborave na te stvari. Niko o tome ne govori. Svi govore: ‘Da, bio je to loš meč, napravio sam duple greške, nisam igrao dobro i sve to.’ Ali pogledajte šta se događalo prethodnih dana. Pogledajte i šta se zapravo događa iza kulisa. Mislim da nije baš pošteno", zaključio je Zverev.

Podsetimo, Alkaraz je u finalu razbio trećeg tenisera sveta, Aleksandera Zvereva u meču koji je trajao tek nešto duže od sat vremena, a završio se u dva seta 6:3, 6:1.

Kurir sport