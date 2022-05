NISAM JA NAJBOLJI - NOVAK JE BROJ JEDAN! Nadalovim navijačima se ovo neće dopasti: Alkaraz objasnio zašto ga je Srbin ODUŠEVIO!

Karlos Alkaraz, maestralni 19-godišnji teniser iz Mursije, oduševio je ljubitelje belog sporta svojom blistavom igrom na mastersu u prestonici Španije.

Ovaj talentovani tinejdžer trijumfovao je u Madridu, pošto je u tri dana nanizao pobede protiv Rafaela Nadala, Novaka Đokovića i Aleksandra Zvereva.

Nemački teniser Aleksandar Zverev nakon ubedljivog poraza u finalu rekao je da je Alkaraz trenutno najbolji teniser na svetu, međutim, skromni Španac se ne slaže sa trećim reketom sveta. Za njega je Novak broj jedan.

"Ne mislim da je tako. Za mene je najbolji na svetu onaj koji drži broj jedan. On je taj koji zaslužuje tu titulu, a to je Novak Đoković. Ja sam šesti. Imam još pet mesta do toga da budem najbolji na svetu", kaže Alkaraz za špansku "Marku".

Jedna stvar kod Novaka je posebno oduševila mladog Španca.

"Kakav servis ima... Đoković ne važi za sjajnog servera, ali njegove servise mi je bilo najteže da vraćam. Jako loše sam mu čitao servs i to me je najviše impresioniralo. Sjajan je i sa osnovne linije. Jedno je kada ga gledaš na TV-u, a drugo kad igraš protiv njega", fasciniran je Karlos.

Nadalovi fanovi neće biti oduševljeni divljenjem koje je njegov naslednik iskazao prema Srbinu.

