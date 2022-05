UŽIVO, VIDEO! ĐOKOVIĆ - FELIKS, Novak dobro otvorio meč, Kanađanin ima moćan servis!

NOVAK ĐOKOVIĆ - FELIKS OŽE - ALIJASIM 2:2

Prvi set

2:1 - Đoković, najbolji teniser sveta sigurno osvaja gem na svoj servis!

1:1 - Feliks uzvraća udarac, pokazao da ima moćan servis!

1:0 - Đoković posle prvog poena, osvaja i prvi gem protiv Kanađanina

Meč je počeo, Đoković prvi servira i osvaja prvi poen!

Meču na Centralnom terenu "Foro Italika" u Rimu prisustvuje oko 8.000 gledalaca!

Najbolji teniser sveta i trenutno deveti na ATP listi zatvaraju program na Centralnom terenu "Foro Italika". Biće to njihov prvi međusobni susret!

foto: Profimedia

Za Novaka je ovo izuzetno važan meč još iz jednog razloga. Naime, Đoković mora da pobedi ukoliko želi da bar do početka grend slem turnira u parizu zadrži prvo mesto na ATP listi. Ukoliko stigne do finala Novak će obezbediti prvo mesto do kraja Rolan Garosa.

ovak Đoković je do četvrtfinala u Rimu došao rutinski, bez izgubljenog seta. U svom prvom meču u Rimu, lako je izašao na kraj Aslanom Karacevom iz Rusije, a slično je bilo i u osmini finala protiv iskusnog tenisera iz Švajcareske Stena Vavrinke.

foto: Profimedia

Alijasim je do četvrtfinala stigao pobedama nad Špancem Davidovič Fokinom 2:1 i Amerikancem Gironom 2:0.

Pobednik ovog duela u polufinalu će sastati protiv Norvežanina Kaspera Ruda.

U drugom polufinalu sastaju se Stefanos Cicipas i Aleksander Zverev

Kurir sport