ĐOKOVIĆ ZAGRMEO IZ PARIZA! ODLUKA VIMBLDONA JE POGREŠNA: Ovo je NEKOREKTNO prema meni, izgubiću 4.000 bodova!

Na konferenciji za medije nakon pobede u prvom kolu Rolan Garosa, Novak Đoković je imao šta da kaže na aktuelne teniske prilike.

Na početku konferencije za medije je Novak govorio o Gaju Vojvodiću, crnogorskom umetniku.

- Veliki je čovek i umetnik i porodični prijatelj pogotovo mojih roditelja, dolazio je poslednjih 15 godina na velike turnire širom sveta pružajući mi podršku sa ženom i porodicom. Pogotovo u Rimu gde je živeo dugi niz godina, zaista tužna vest i izjavljujem saučešće porodici.

Naredna tema bila je dogovor Vimbldona i ATP-a, oko čega je jasan stav imao srpski as.

- Juče sam pričao sa predsednikom ATP i rekao je da i dalje pokušavaju da razgovaraju. Dobro je da je ATP kao asocijacija koja predstavlja igrače, iako imamo i PTPA, pokrenuo to. Suština je da se mi igrači ujedinimo, pogotovo igrači. Nešto mi govori da nije baš svaki igrač podržao ovo, čuo sam da postoji preko 30 igrača možda i više koji su se okupili u 48 sati i koji planiraju nešto u komunakaciji sa ATP.

Ima puno igrača kojima se ova odluka nije svidela. Uvek možeš da se 'izvadiš' na strukturu i sistem kako je tih 10 igrača u Savetu izabrano da predstavlja prava i interes igrača, svih igrača stotinu igrača u različitim konkurencijama. Uvek će igrač iz Saveta da se nekako opravda jer će reći: Vi ste me izabrali, nemojte da se žalite što odlučujem kako ja mislim.

To je politika i sistem čiji sam deo bio dugi niz godina, bio sam predsednik saveta pet, šest godina, 10 godina sam bio u različitim periodima sa različitim igračima i tačno znam kako funkcioniše sistem. Meni ovaj sistem nije u korist igrača zato je i osnovan PTPA, trenutno je jedina koja je samo za igrače i igračice. Vremenom će organizacija da jača, iako nas sada niko ne prepoznaje, ne daje nam kredibilitet i ne želi nas u eko sistemu.

Na pitanje o prilici da istakne PTPA u trenutku velikih stvari za "beli sport", Novak je rekao:

- Nemamo nikakvu ulogu u pregovorima, možemo da izdamo saopštenja kao i za razne velike stvari, ali sa nama ne žele da razgovaraju iako nas ima par stotina na svim nivoima. To je jedan proces koji će da traje što se tiče ove odluke sa jedne strane je podržavam jer podržavam zajedništvo igrača to nikada nismo imali da se svi ujedine. A opet nisu svi. Ovo je individualni sport i uvek ćeš da imaš neke koji će da se izdvajaju, smatram da su mogli da naprave neku sredinu. Mogli su da oduzmu bodove, kao što jesu, ali da za one koji su zaradili bodove prošle godine zamrznu. Ovo je jako nekorektno prema meni, prema svima koji su beležili odlične rezultate prošle godine. Bodovi se tope, a nemam mogućnost da ih odbranim zbog kancelarije i politike.

I na ličnom planu će na Đokovića uticati situacija sa Vimbldonom i otpisivanjem bodova.

- Na ličnom nivou, naravno, izgubiću 4.000 bodova ove godine bez prilike da ih branim – Australijan open i Vimbldon. Individualno negativno to utiče na mene. Razgovarao sam u poslednjih nekoliko dana sa menadžmentom i predsednikom ATP-ja, kao i nekim članovima Saveta igrača...

Kolektivno, drago mi je što su se igrači ujedinili sa ATP-jem i pokazali grend slemu da kada se desi greška – a jeste se desila sa strane Vimbldona – moramo da pokažemo da će biti posledica. Podržavam igrače i jedinstvo igrača, oduvek sam to radio i oduvek ću raditi. Na Vimbldonu i LTA je bilo da donesu tu odluku... Ipak, tek pre nekoliko dana sam saznao da su oni dobili preporuke vlade Britanije.

U tom dokumentu je bilo nekoliko opcija, ne samo jedna na stolu, a oni nisu razgovarali ni sam kim – ni sa ATP-jem, ni sa igračima kao pojedincima, niti sa ruskim i beloruskim teniserkama i teniserima. Da komuniciraju i da vidimo ima li mesta za kompromis, da možda ispadne kako treba. Mislim da je odluka Vimbldona pogrešna, ne podržavam je, ali tema je izuzetno osetljiva – šta god da se odluči, stvoriće se konflikt i razjedinićemo se umesto da se ujedinimo. Mogli su da uzmu u obzir... Čuo sam da je postojala preporuka WTA i ATP da igrači i igračice Belorusije, Rusije i Ukrajine mogu da odigraju egzibiciju, ili da igraju zajedno u miksu, pa da novac ode žrtvama u Ukrajini... Bilo je različitih ideja, ali nije bilo komunikacije sa strane Vimbldona. Da li postoji bolje rešenje od pukog oduzimanja poena i nedozvoljavanja igračima da odbrane ili da zarade bodove...

Svi su pogođeni. Za mene i za druge koji su odigali dobro prošle godine na Vimbldonu, mi ne možemo da branimo te poene, a neki neće imati priliku da zarade nove. Jedinstvena je i čudna situacija, moram da kažem. Vimbldon je i dalje grend slem, taj turnir je bio moj san kada sam bio dete, ne gledam na njega kroz prizmu novca i nagradnog fonda, za mene je to nešto drugo. Ali opet, moraju da postoje neki standardi i uzajamno poštovanje. Uvek će biti grupa igrača koji će se žaliti – zaista je teško reći šta je ispravno, a šta pogrešno. Ovo je jedna od onih odluka u kojima gube sve strane. Planiram da idem na Vimbldon - zaključio je prvi teniser sveta.

