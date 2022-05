ISPLIVALI DETALJI IZ BRAKA NOVAKA I JELENE! Đoković otkrio zašto ga SUPRUGA stalno KRITIKUJE: Raspoloženje mi varira...

Na konferenciji za medije tokom Rolan Garosa kada su novinari "iscedili" pitanja vezana za "beli sport" usledilo je jedno koje se tiče Novakovog života van teniskih terena.

Tačnije, dobio je pitanje o tome šta voli da čita.

foto: EPA/YOAN VALAT

"Trenutno čitam ruske pisce. Ne one koji su poznati, neke malo manje poznate. Streljnjikova se zove spisateljica i autor koja piše o različitim tehnikama i metodama koje se mogu koristiti da bi bio u što optimalnijem zdravlju. Sada čitam knjigu koja se tiče tehnike disanja, pa objašnjava to. U prvom delu fiziologiju i anatomiju, kako izgleda taj sistem disanja. Onda određene metode i tehnike koje mogu da se upotrebe da se poveća nivo energije, da se smiriš, opustiš, jako me to interesuje. Ta oblast zdravlja u svakom pogledu me zanima. Psiho-fizičkom, emotivnom, duhovnom. To volim da čitam", rekao je Novak.

Otkrio je i da ga supruga Jelena često kritikuje zbog velikog broja knjiga koje nosi na odmor.

"Supruga me uvek kritikuje, jer nosim mnogo knjiga. Ponesem desetak, čak i ako idem negde na dve nedelje. Raspoloženje mi varira iz dana u dan, pa uhvatim jednu knjigu, pa drugu, zavisi kako se osećam", sa osmehom je zaključio Đoković.

foto: Prinscreen/Instagram

