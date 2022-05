POVREDA SPREČILA ĐEREA DA OSTVARI VIŠE: Časni oproštaj Lasla od Rolan Garosa

SPECIJALNI IZVEŠTAČ KURIRA IZ PARIZA VUK BRAJOVIĆ

Srpski as pokazao puno kvaliteta protiv Medvedeva, ali propustio puno šansi koje su doprinele na prvi pogled ubedljivoj pobedi Rusa; sledi oporavak od neugodne povrede aduktora, pa turniri na travi - Vimbldon među njima

Iako je sam meč izgledao potpuno drugačije – rezultat je ono što se najviše pamti, a on je bio neumoljiv u korist drugog igrača sveta. Danil Medvedev je bez izgubljenog seta (6:3 6:4 6:3) pobedio Lasla Đerea, izjednačio njihov međusobni “skor” na 1-1 – i time dodatno “podigao prašinu” među glavnim konkurentima za osvajanje “Trofeja musketara” u voljenom mu Parizu. Ipak, oni koji su pomno pratili ovaj meč svedoci su brojnih propuštenih – a prethodno teško izvojevanih – šansi za brejk ili povećanje prednosti našeg asa, gde su milimetri ili loša sreća presuđivale u korist Medvedeva.

“Igrao je dosta dobro, nisam očekivao da će igrati na tom nivou,“ kaže Laslo Đere o nastupu protivnika posle oporavka od nedavne operacije kile - za koga je šljaka i dalje „tera inkognita“ kada su trofeji u pitanju. „Nisam igrao na najboljem nivou – i pravio greške u važnim trenucima. Čak i kad sam imao izrazitu priliku da osvojim poen- to nisam činio.“

Nažalost, Đerea i dalje muči povreda začeta u Monte Karlu. „Ne pamtim da sam se fizički tako loše osećao posle dva odigrana seta. Čak sam i razmišljao da li uopšte da dođem na turnir, jer imam manju rupturu na adukturu već nedeljama. U Beogradu mi je ista povreda drugačije dijagnostikovana, ali mi je magnetna rezonanca posle Rima potvrdila da je ruptura aduktora u pitanju“, otkriva nam Laslo, i nastavlja: „Da mi je neko pre 8 dana rekao da ću igrati i stići do 2 kola i moći da odigram jedam meč od početka do kraja, bio bih srećan. Zbog toga nisam trenirao dovoljno u poslednje vreme, a kada je povreda počela izrazito da mi smeta u trećem setu – odigrao sam značajno ispod mog nivoa.“

Pre daljih nastupa nužno sledi oporavak u trajanju od barem 2 nedelje, a naredni turniri na travi u Haleu i Majorci su u agendi za Đerea.

„Nadam se da ću nastupiti na Vimbldonu, za koji bih želeo da budem u stanju da podignem formu na travi na turnirima u Nemačkoj i Španiji. Prijavio sam i neke čelendžere u slučaju da nisam mogao da igram Rolan Garos, ali mislim da ću to sada otkazati radi ostvarenja višeg cilja“, naglašava Đere.

I tako, uprko povredi, fer je konstatovati da je Laslo danas uspeo da kreira veliki broj šansi koje bi mu donele barem jedan osvojen set protiv Medvedeva. Da li bi to značajnije uticalo na konačni ishod meča s obzirom na povredu – teško je znati – ali je skoro sigurno da će snimak ovog meča pomno pregledati svi naredni protivnici glavnog pretendenta na prvo mesto ATP liste na Rolan Garosu. Đereu ostaje uteha da je uprkos neprijatnoj povredi došao do još jednog drugog kola na Grend Slemu, silno namučio Medvedeva, pokazao kako se sjajni Rus može nadigrati – i nada da će barem u poznoj fazi sezone na njemu omiljenoj šljaci – Gštad, Kicbil, Hamburg, Umag – stići do željenih bodova.

Kurir sport