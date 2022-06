ONI SU BILI SRAMOTA Pilić ŽESTOKO kritikovao publiku na Rolan Garosu, pa se osvrnuo na Novaka: ŽAO MI JE ŠTO ĆU OVO REĆI...

Novak Đoković nije uspeo da se plasira u polufinale Rolan Garosa. Đoković je u četvrtfinalu izgubio od Španca Rafaela Nadala sa 2:6, 6:4, 2:6, 6:7(4).

On je naveo da je u karijeri već imao ovakve bolne poraze i da zna kako da se vrati još jači i istakao da mu ovakvi mečevi dodatna motivacija.

foto: Printskrin

A na ovu temu je za jutarnji program Kurir televizije govorio Nikola Pilić, teniski stručnjak i jedan od Novakovih trenera.

- Meni je jako žao što je Novak izgubio. To je jedan jako prestižan meč. Novak je počeo tako da je Nadal dominirao. Prvi set je bio 6:2, gde je Nadal radio šta je hteo. A onda se Novak probudio. Onda je je Nocvak radio sa Nadalom šta je hteo. I igrao je zaista šampionski tenis. Mislio sam da će ako dobije 4. meč da će da se izvuče i pobedi. Novak je igubio loš tajbrejk, nadal odličan - rekao je Pilić.

Pilić je dodao da je Rafael Nadal igrao odličan meč, kao i da je zaslužio pobedu.

foto: Kurir televizija

- Moram reći, nažalost, Nadal je i zaslužio da dobije ovaj meč. Igrao je možda i najbolji meč na zemlji. Igrao je izvanredan meč, sa inspiracijom, i željom da pobedi. Novaku nije pomogao njegov prvi servis uopšte. Svaki poen je morao da radi levo-desno. Nadal je to iskorišćavao. Stvari su se na terenu promenile, to je rezultat, Novaku nije pomogao servis, a to je protiv Nadala morao da iskoristi. Moram da kažem, jako mi je teško, ali Nadal je zaslužio pobedu.

foto: Kurir televizija

Nikola Pilić, koga mnogi nazivaju teniskim ocem Novaka Đokovića, žestoko je kritikovao ponašanje publike, kada ga je voditeljka jutarnjeg programa Olja Lazarević pitala da prokomentariše publiku.

- Ma to je sramota. Ne zna,m šta se događa u ovom svetu. Ali, trebalo bi da postoji neki fer-plej. Publika je bila nemoguća. Novak nije igrao samo protiv protivnika, koji je dobar, već i protiv publika - dodao je Pilić.

