OVO JE SMEŠNO! NADAL MORA BITI KAŽNJEN ZA TO: Legendarni Mekinro BESNEO zbog ponašanja Španca na meču protiv Đokovića!

Španski as Rafael Nadal propisno je iznervirao legendarnog američkog tenisera Džona Mekinroa.

Nadal je posle maratonske borbe koja je trajala četiri sata i 11 minta savaladao velikog rivala Novaka Đokovića (3:1) i plasirao se u polufinale Rolan Garosa.

Slavni Amerikanac, koji je za "Eurosport" komentarisao ovaj meč, bio je prilično naklonjen srpskom teniseru Novaku Đokoviću.

Još pre samog starta epskog duela Mekinroa je izbacilo iz takta skandalozno poašanje publike prema srpskom asu. Nakon zvižduka upućenih Novaku prilikom izlaska na teren, Mekinro je otvoreno stao u odbranu najboljeg tenisera sveta.

"Ovo je bezveze, ovo je baš bezveze! Dajte ljudi, stanite, šta to radite, ovaj čovek je slika našeg sporta. Izlazi na meč koji možda više nikada nećemo gledati, a vi to radite", rekao je slavni as.

foto: Profimedia

Kasnije, tokom meča, žestoko je kritikovao Nadala zbog njegove pripreme za servis.

"Nadal mora biti kažnjen za ovo. Kao da se šali sa svima. To je smešno, sada ponovo gleda sat. Opet ide do krajnje gradince" bio je besan Amerikanac zbog prekoračenja dozvoljenog vremena pripreme za servis.

"Zar nemaju 15 sekundi na drugom servisu? Ili koliko već? Nema veze, uzmi vremena koliko ti treba... Pa koliko će da trane ovaj gem. Isuse, javio se i sudija, a Nadal ga ignoriše", dodao je Mekinro.

Kurir sport