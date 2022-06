ZNA LI OVAJ ČOVEK ŠTA PRIČA?! Totalno SULUDA izjava Tonija Nadala pred finale Rolan Garosa! Pre nekoliko dana imao je DRUGU PRIČU

Stric Rafaela Nadala koji ove nedelje igra 14. finale za 14. titulu na Rolan Garosu, a njegov stric ne bi previše patio u slučaju poraza.

Zvuči neverovatno, ali to je poručio Toni uoči meča protiv Kaspera Ruda, norveške senzacije koja će u prvom grend slem finalu imati izuzetno težak zadatak.

Rud se usavršavao na akademiji Rafael Nadal, pa dobro poznaje i današnjeg rivala i njegovog strica.

- Znam da će to biti naporan meč za obojicu, pa ako Rafael mora da izgubi, onda to neka bude protiv Kaspera. A, ako Kasper mora da izgubi, bolje da izgubi od Rafaela jer mu je on idol. Dvostruko sam srećan što Rafael igra novo Rolan Garos finale, a protivnik mu je Kasper Rud, jedan od igrača koji su trenirali ovde. Ponosni smo na saradnju sa njim, ali i srećni što smo imali čast da treniramo sa jednim od najedukovanijih igrača - rekao je Toni Nadal.

Podsetimo, potpuno drugačije je govorio nakon meča koji je Rafael odigrao protiv igrača kojeg trenira.

¡Tendremos final de #RolandGarros entre @RafaelNadal y @CasperRuud98! Toni Nadal, Director de la #RafaNadalAcademy by Movistar, valora este momento tan especial ☺️ pic.twitter.com/Tn8uVMpQF2 — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) June 4, 2022

U četvrtom kolu je Nadal u pet setova pobedio Feliksa Ožea-Alijasima i tako zakazao duel protiv Novaka Đokovića, a Toni koji je trener mladog Kanađanina koji je pošteno namučio "bika sa Majorke", priznao je da je navijao da Ože-Alijasim izgubi.

- Feliks je Feliks, ali moj bratanac je moj bratanac. Želeo sam da on pobedi. Za nas će ovaj turnir uvek biti nešto posebno - rekao je Toni nakon što je Rafael pobedio Ožea-Alijasima.

Zaista čudan način razmišljanja i još čudnije izjave.