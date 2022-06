RAFA NASTAVLJA SA PRLJAVIM IGRAMA: Oduvek sam sebe smatrao normalnim likom... Iskreno, baš me briga za Novaka

Rafa je osvajanjem Rolan Garosa došao do broja 22, i nalazi se na dva Grend Slem trofeja više od Đokovića i Federera.

Švajcarski teniser u ovoj trci, po svemu sudeći, nema nikakve šanse, ali je zato situacija kod Noleta dosta povoljnija.

"Oduvek sam sebe smatrao normalnim likom, tako da ako sam ja to uspeo, verujem da može i neko drugi. Jasno je da je rekord od 22 Slema nešto što je moguće da neko nadmaši. Siguran sam da će se to desiti. Sa druge strane, 14 titula na Rolan Garosu... To je baš teško", rekao je Nadal za "CNN", koji potajno želi da ostane rekorder po broju titula još dugo vremena.

foto: Profimedia

"To nije nešto čime sam opsednut i nije nešto što može da mi promeni način razmišljanja. Iskreno, baš me briga ako Novak osvoji 23, a ja ostanem na 22 titule. To uopšte neće uticati na moju sreću, ni jedan procenat", kaže Rafa, a da li zaista tako i misli?! Mnogi u to sumnjaju, a svaki njegov "gest" poistovećuju sa - prvljavim igrama.

foto: Profimedia

(Kurir sport)