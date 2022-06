MEDVEDEV NE ŽELI ĐOKOVIĆEVE SAVETE: Neću da idem kod Novaka, ISPOD ČASTI mi je da to radim!

Ruski teniser će danas protiv Huberta Hurkača igrati za titulu na turniru u Haleu.

Medvedev je svestan da ima puno prostora da unapredi svoju igru na travi, ali ističe da nikada ne bi tražio savet od drugih igrača.

"Ne, neću da pričam o tome sa drugim teniserima, možda samo sa svojim najboljim prijateljima na turneji", kaže Medvedev i dodaje:

"Neću sigurno ići kod Novaka i reći mu da sam impresioniran njegovim partijama i upitati ga da mi otkrije par trikova i taktiku. Posle kada bih igrao finale sa njim verujem da bi se on pitao zašto je to uradio uopšte? Dakle, neću ni pokušavati. To nije u redu, ispod časti mi je, a takođe zaista volim da radim na sebi ali potpunosti sam".

Podsetimo, Medvedev neće učestvovati na ovogodišnjem Vimbldonu zbog odluke organizatora da zabrani učešće na turniru ruskim i beloruskim teniserima zbog ruske vojne intervencije u Ukrajini.

