ŠAMPIONSKA UVERTIRA PRED VIMBLDON: Novak „pokosio“ Ože Alijasima na travi Harlingema

SPECIJALNI IZVEŠTAČ KURIRA: VUK BRAJOVIĆ

Voljan za igru, nadmetanje i ubedljiv u realizaciji onoga što je namerio da iznese na centralni teren prelepog privatnog Londonskog kluba Harlingem bio je šestostruki osvajač Vimbldona Novak Đoković protiv igrača koji će mu u narednom periodu sigurno predstavljati jedan od najozbiljnijih izazova na ATP turneji i Grend Slemovima, Feliksa Ože-Alijasima.

foto: Profimedia

Kao što njegov pravi pobednički recept na travi godinama već nalaže, Novak je igru bazirao na veoma preciznim servisima ka T i spoljnoj liniji, strategiji koja protivniku ne daje mesta za disanje i razvoj dužih razmena. Naravno, Đoković ne bi bio aktuelni šampion Vimbldona treći put zaredom da ne poseduje ključnu komparativnu prednost nad protivnicima, a to je sjajan ritern i atleticizam da se namesti na brzo dolazeće lopte na skliskoj travi i pošalje lopticu „pod noge protivnicima“ – što je Kanađanin često doživljavao – pretrpivši dva brejka u prvom setu za konačnih 6:2 u tom delu igre.

Isto je primenjeno i u drugom setu, kada Novak čini brejk pri rezultatu 1:1, uz neugodan pad posle jedne razmene koji je malo zabrinuo njegove poklonike. Srećom, ništa ozbiljnije nije bilo posredi, i sjajnim drop-šotom za otvaranje prvog gema pri rezultatskoj prednosti u drugom setu izmamio je aplauze Londonske elite na tribinama Harlingema. Servis - gemovi su neretko osvajani bez izgubljenog poena, panetno je korišćen slajs (bekhend) da se protivnik uspori i potisne, a sevali su voleji na mreži i vineri iz riterna na servis i razmena kao u Londonu u ovo doba prošle godine.

foto: Profimedia

Novak nastavlja da „kosi“ protivnika u prelepom travnatom ambijentu centralnog terena Harlingem kluba, uzevši mu još jedan brejk za 4:1 – uprkos navijanju dela publike za Feliksa, u želji da ovaj meč što duže potraje. No, to nije baš bila i Novakova namera, i što kroz svoju angažovanu igru – što kroz prečeste greške protivnika – lako dolazi do 5:1. Pomalo i „izblamiran“ zbog svog lošeg nastupa danas, Ože-Alijasim kao da je gurao meč ka što skorijem kraju – i uz treći i konačni brejk na svoj servis potpisuje kapitujaciju za ubedljivih 6:2 6:1 za našeg asa.

Uvertira sezone na travi kakvu bismo samo mogli da poželimo, iako se dešava samo 4 dana pred početak Vimbldona...

Vuk Brajović / Kurir sport