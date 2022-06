VIMBLDON JOŠ NIJE KRENUO ALI JESTE DISKUSIJA - TENISERKE I MENSTRUACIJA: Kada je dodatno neprijatno "pocrveneti" na turniru

Od ponedeljka kreće 135. Vimbldon, a uz njega – i debata o brojnim interesantnim temama koje okružuju ovaj sportski mega-spektakl.

Ono što i ove godine izaziva posebnu pažnju je - etablirani kodeks oblačenja učesnika i učesnica. Kod muškaraca su primećene nešto više podebljane “zelene linije” na odevnim predmetima – pa će teniski pomodari u tome tražiti određeni vid novoosvojene “slobode izraza” u inače ekskluzivno belom odevnom diktatu. “Bela garderoba je svugde dosadna osim na Vimbldonu, gde je pojam – elegancije”, rekla je Serena Vilijams, i zaslužila da taj citat dobije I svoje večno mesto na jednim od zidova zdanja na lokalitetu SW19. Ipak, ono što možda neki ne znaju je da se obaveza nošenja bele garderobe odnosi I na – donji veš, pa i đonove na patikama. Iako je čak i Federer 2013. bio opomenut zbog narandžastih đonova – a Agasi svojevremeno preskakao turnir u Ol Ingland Klubu (1988-1990) zbog svoje tadašnje sklonosti ka šarenoj garderobi - ipak je tema donjeg veša kod dama nesto što je mnogo važnija, i unutar koje su sve učesnice – potencijalno sve jednako “na udaru”.

Serena Vilijams foto: EPA/JUSTIN LANE

Ako i dalje niste skapirali – zašto je to tako, glavni razlog je – perioda ili menstruacija kod igračica, koju je u tim okolnostima nemoguće “prikriti” u slučaju da se dešava baš tih dana kada neke od teniserki nastupaju u belo-zelenom idiličnom prikazu Vimbldonskih terena. Možda se neki I sećaju “afere Golovin”, kada je Rusko-Francuska teniserka Tatjana 2007. obukla crvene gaćice – i bila “razapeta” do te mere da ju je Engleska štampa skoro nazvala ženom “lakog morala”. Pravu lavinu komentara na društvenim mrežama u poslednje vreme izazvao je citat britanske sportske komentatorke na netu – Katarine Vitaker – koja je amplificirala muke kroz koje je prolazila Kineskinja Ženg u svom nedavnom meču protiv Ige Švjontek na Rolan Garosu – gde su opisani tenzija I strah koje je osećala ako bi se – ne daj Bože – desilo da dobije menstruaciju u meču koji se odigrava naočigled milionske TV publike. To je podstaklo i osvajačicu Olimpijskog zlata Moniku Puig da se nadoveže sa sećanjem o tome “kroz kakav mentalni stres je prolazila iz bojazni da ne dobije periodu tokom dvonedeljnih nastupa na Vimbldonu” – molivši se da do toga ne dođe u to vreme. Tema mentalnog zdravlja je sada dobila na kapitalnoj važnosti (a naročito posle “afere Osaka” na prošlom Rolan Garosu) – što nije bio slučaj u vremenima kada se i legendarna Martina Navratilova bunila što su tanke teget linije na njenoj suknji “kršile pravila” – a ostale igračice se jadale jedne drugima u Vimbldonskoj svlačionici o neprijatnostima koje bi doživele ako bi im se desilo da tokom meča dobiju menstruaciju.

Martina Navratilova foto: Profimedia

Istini za volju, turnir je u međuvremenu poduzeo korake da se igračicama pomogne u ovim slučajevima – time što su higijenski proizvodi učinjeni dostupnim u svlačionicama, a uz njih i stručna medicinska pomoć. Ipak, činjenica je da se o ovom problemu nije više diskutovalo iz razloga što se do sada nije desio slučaj u kome je neka igračica “vidno kompromitovana” time što bi krv “probila” beli veš i garderobu – a prethodno uložak i tampon, što brojne igračice preventivno apliciraju pre svojih mečeva. No, istorija pamti slučaj kada je proslavljena Rene Stabs – danas takođe vodeća TV komentatorka – morala da preda meč dubla na Olimpijadi u Atlanti 1996. zbog nepodnošljivih menstrualnih bolova – što ju je nateralo da narednih 10 godina redovno uzima pilule za njihovo ublažavanje. “Jasno je da niko ne želi da se pravilo nošenja bele garderobe na Vimbldonu menja, ali je vreme da se pokrene otvorena diskusija o razumevanju koje bi turnir trebao da ima za igračice koje doživljavaju ovakve probleme tokom turnira”, insistira Stabsova. Da li je cena nastupa na ovakvom teniskom turniru prevelika za dame – ako se uzme u obzir da ga hemijski preparati poput pilula, neudobnost nošenja dodatne zaštite i proživljeni stres da se “baš to ne desi danas” čine neuporedivo komplikovanijim nego što bi iko mogao da poveruje?

Mnoge bivše i aktuelne igračice sigurno smatraju da ovde ima mesta za mnogo više tolerancije – a sa njima bi se složile i njihove brojne kolege. Sama neudobnost nošenja dodatnih slojeva “dodatne opreme” u situaciji kada se meseci i godine napornih treninga trebaju materijalizovati na najvećoj teniskoj sceni koju Vimbldon predstavlja predstavlja opterećenje i komplikaciju koja bi se – sa malo razumevanja – zaista mogla prenebregnuti, a da pritom neki tamni donji veš ne poremeti skoro savršenu vizuru Vimbldonskog protokola. Ako su već ukinuti srednja nedelja – a time donekle i “manični ponedeljak”, peti set bez taj-brejka i stavljeni krovovi na Centralni i Teren 1 – onda bi možda bilo vreme da se otvoreno popriča i o ovoj temi, jer bi – na kraju krajeva – bilo razumno i fer.

Tema boje “donjeg veša” svakako ne spada u “prljav veš” najčuvenijeg turnira na svetu – ali je u eri podivljalih društvenih mreža malo potrebno da se od tačkice stvor fleka koju će biti teško oprati, osim ako se – barem jednom u tradicijom opterećenom teniskom svetu – preventivno ne reaguje.

Do tada, možda će se na nekoj aukciji pojaviti te dragocene crvene gačice iz 2007. koje Tatjana Goloven i dalje čuva u svom pariskom domu – u sećanje na dane kada je “zeznula” strogi Vimbldon…

(Vuk Brajović)