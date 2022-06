DVA VELIKANA PONOVO ZAJEDNO: Marej zahvalan Lendlu zbog nove saradnje

Marej je za vreme saradnje sa Lendlom osvojio sve tri grend slem titule, dve na Vimbldonu i jednu na Ju Es openu, kao i dve zlatne olimpijske medalje.

"Očigledno pomaže kada imam Ivana u mom timu. U prošlosti smo imali mnogo uspeha, dobro se poznajemo i on i dalje veruje u mene. Nema mnogo ljudi i trenera koji su to radili u prethodnom periodu, ali on jeste. Najvećim delom moje karijere, kada sam pregovarao sa potencijalnim trenerima, to se dobro završavalo. Ovoga puta me je mnogo trenera odbilo i bilo mi je teško", rekao je Marej, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Ne znam za koje biste rekli da su zaista na vrunskom nivou, koji bi mogli da vam pomognu da osvojite velike turnire. I zbog toga sam zahvalan Ivanu što se vratio da radi sa mnom i pomogne mi da pokušam da ostvarim ono što želim", dodao je 35-godišnji teniser.

foto: Profimedia

Marej je propustio turnir u Kvinsu zbog problema sa stomačnim mišićem i bilo je neizvesno da li će učestvovati na Vimbldonu, koji počinje u ponedeljak u Londonu.

On je rekao da su sada treninzi bolji i da ima samopouzdanja posle dobrih igara na turniru u Štutgartu, gde je pobedio Stefanosa Cicipasa i Nika Kirjosa.

"Mislim da sam prethodnih nedelja pokazao da u meni još ima dobrog tenisa. Pobedio sam igrača (Cicipasa) iz prvih pet na svetu, a pre povrede bio sam izjednačen sa Beretinijem, koji je jedan od najboljih svetskih igrača na travi. Prilično dobro treniram i znam da je tenis tu. Samo je potrebno da ga iznesem tokom takmičenja", naveo je Marej.

Marej će u ponedeljak igrati meč prvog kola na trećem grend slem turniru u sezoni protiv ;Australijanca Džejmsa Dakvorta.

Beta