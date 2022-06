FILIP KRAJINOVIĆ: Kirjos je ubica, nikada nisam osetio da me neko ovako uništio

Vrhunski tenis na travi je Nik Kirjos demonstrirao danas u Londonu – do te mere da bi se svi njegovi mogući suparnici do kraja ovogodišnjeg Vimbldona mogli dobro zamisliti na temu strategije za njihov predstojeći meč.

Kirijos je – kao i Novak – u svom drugom meču bio “neko drugi”, “čovek na misiji”, neumoljiv i posvećen – i najveća šteta je što se sa druge strane mreže danas nalazio – Filip Krajinović, u svom prvom meču u drugom kolu Vimbldona u karijeri.

Konačni rezultat je glasio 6:2, 6:3, 6:1 – pa je donekle i bilo opravdano uvodno pitanje za Filipa: “Šta se desilo?”

"Teško je reći. Danas je bio njegov dan. Da mu je protivnik bio neko koga poštuje, tek onda bi možda bio nešto drugačije, ali, šta znam… Danas nije moglo da se igra protiv njega. Igrao sam protiv mnogo igrača i nikada nisam osetio da me neko ovako “uništi”. Svaka mu čast”, iskren je Filip prema srpskim medijima.

Interesovalo nas je – posle ovakvog iskustva - dokle može da dogura (ovakav) Kirjos?

"Gledao sam mnogo njegovih mečeva kada je igrao loše i nije mogao da pogodi ništa, ali sam gledao i kada je uništio Rubljova u Majamiju... Znao sam kako on može da igra, ali danas jednostavno nisam imao oružje kojim bi ga zaustavio. Mislim da sigurno može da dogura daleko, ali baš da osvoji titulu? To je uvek teško. On nikada nije osvojio Grend slem, nikada nije bio ni u polufinalu... Da baš kažem da će da osvoji - ne mogu – ali sam siguran da može da pobedi svakoga, pogotovo ako je spreman fizički i mentalno", zanimljiv zaključak iznosi Krajinović.

Zamoljen da iz ugla statistike prokomentariše ovaj meč, Filip kaže:

"Ovo je bila njegova totalana dominacija, “pojeo” me je na terenu. Bukvalno sam na kraju jedva čekao da izađem sa njega, jer sam zaista bio nemoćan. Kada on ima takav dan- ne znam šta bih uradio, rekao... Mogu slobodno da kažem da me je “ubio” na terenu”, slikovit je naš teniser, i nastavlja:

“Ništa nisam mogao, ni sa servisom, niti sam se kretao dobro. Malo sam još iscrpljen od prvog meča, ali, opet - totalna nemoć sa moje strane. Nisam znao šta da radim, stvarno. Čovek je servirao dva prva servisa, svaki mu je išao preko 200 kilometara na čas, napravio je jednu nebitnu duplu… Svaki moj ritern je vratio, i kako god da je danas dotakao lopticu – pravio je viner. Danas nisam imao igru za njega”, kaže Krajinović.

“Da li me boli poraz? Ne toliko. Kada te neko toliko nadmaši na terenu, možeš samo da se rukuješ i kažeš - idemo dalje. Nisam očekivao da će biti ovako lagano sigurno, očekivao sam da ću sigurno pružiti mnogo veći otpor - ali, jednostavno - ništa nije išlo", zaključuje o današnjem meču srpski as.

"Prezadovoljan sam rezultatima sezone na travi! Da mi je neko rekao, potpisao bih ih odmah. Uzeo sam 300 poena, a ovde se svakako ne broje ti poeni tako da ne gubim puno. Žao mi je da je on upao u moj deo žreba, jer da je tu bio neko drugi - mogao bih možda da idem još dalje. On je “nagazna mina” na koju sam ja danas naišao - i to je to”, kaže u osvrtu na svoje nastupe na travi Krajinović.

Iako je izgubio i njihovom prethodnom meču u Estorilu 2015 na šljaci, utisak je – ipak – bio drugačiji. "Šljaka je drugačija, uslovi su bili potpuno drugačiji. Tog dana je vreme bilo kišovito, loptice su bile teške I nisu mu odskakale toliko puno. U tim uslovima sam bio u poziciji da riterniram dosta dobro, mogli smo da igramo – jer je šljaka potpuno drugačija podloga... Na travi, kada vam neko servira kao on danas... Ja ne znam koliko je on linija danas pogodio? Impozantno je bilo koliko je i dobro i precizno servirao; dođem do 0:30, a onda dobijem četiri asa. Pa drugi put bude 15:30, a onda mi zabije tri asa. Ubica", ponavlja Filip.

Planovi za dalje bi se mogli nazvati – standardnim: “Idem na kratki odmor, da napunim baterije, pa onda Hamburg (brani prošlogodišnje finale), Umag, Toronto i Sinsinati – i na kraju – Ju Es open". Srećno Filipe!

