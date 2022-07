NADALA POTRESLA ISPOVEST JELENE DOKIĆ O POKUŠAJU SAMOUBISTVA: Prvo, moram da kažem...

Jedno od pitana na konferenciji ta medije bilo je vezano za mentalno zdravlje sportista, pošto je nedavno Jelena Dokić na Instagramu objavila kako je bila na ivici da sebi oduzme život.

"Prvo, moram da kažem da mi je žao svakog ko ima ozbiljnih problema. Naravno, to je nešto što je veoma često danas, priča se o tim stvarima. Iskrenost je teška stvar. Ipak, ljudi sada osećaju da su slobodniji da govore, to je u prošlosti bilo drugačije, ljudi su to više držali za sebe. U svetu smo društvenih mreža, ljudi se osećaju slobodnijim da govore o tim problemima i osećanjima na dnevnom nivou. Najvažnije je ako to nekom pomaže", zaključio je Španac.

