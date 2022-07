SLOMLJEN I NEZGODNI AUTSAJDER IZ HOLANDIJE! Đoković rekao da je znao da neće biti lako i da je dobro zatvorio meč!

Šestostruki šampion Vimbldona Novak Đoković izjavio je posle plasmana u četvrtfinale da nije bio lak duel sa autsajderom iz Holandije Timom van Rijthovenom, 104. igračem na ATP listi.

- Bio je ovo težak meč. Čast je igrati ovde. Tim je pobeđivao igrače iz TOP 5 i 10. Znao sam da ovo neće biti lako. Trebalo bi mi je vremena da se naviknem na uslove ispod krova i da se prilagodim. Sve u svemu, dobro sam zatvorio meč - rekao je neposredno posle meča Đoković.

foto: Profmedia

Domaćini su se malo našalili sa Đokovićem, rekavši da je na vrame završio meč, jer je još na snazi pravilo da na Vimbldonu ne može da se igra posle 23 sata po lokalnom vremenu, odnosno posle ponoći po srednjoevropskom.

- I dalje važi to do 11 sati - upitao je Novak i nastavio: - Uh, imao sam sreće, na vreme sam završio. Sa Nadalom sam pre par godina igrao polufinale u dva dana, nije to nikada lako. Srećan sam što sam deo istorije i što sam imao prilike da budem sa šampionima, poput legendarne Bili Džin King, od kojih sam mnogo naučio o istoriji ovog sporta.

O tome šta za njega predstavlja Centralni teren Vimbldona, Đoković je rekao:

- Prvi put sam gledao mečeve sa ovog terena kada je Sampras pobedio 1992. Od tada sam sanjao da igram ovde i osvojim turnir, to je bio moj dečački san koji se ostvario.

Kurir sport