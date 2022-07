DINASTIJA ĐOKOVIĆ! NOVAK ODUŠEVIO SVE: Stefan je ZALJUBLJEN u tenis! Sve mu se vrti oko tenisa, GLEDA, IGRA, ANALIZIRA!

I posle Đokovića - Đoković. Nije nemoguće. Stefan Đoković potpuno je oduševljen tenisom i to je trenutno njegov izbor kada je sport u pitanju.

Novak je upravo priča na temu naslednika i tenisa posle meča na Vimbldonu. Prvo pitanje je bilo malo i šaljivo, a ticalo se sličnosti Stefanovog i Nadalovog forhenda.

- On voli to da radi. Zna da me plaši na terenu kada završi zamah tu iznad glave. Zna da to ne volim previše. Pokušavam da ga naučim da povuče reket pored glave, preko ramena. Radi i jedno i drugo. Kada god odradi onaj zamah nasmeje se jer zna. Imamo smešne momente na terenu. Koristim svaku priliku koju imam da igram sa njim jer je sad potpuno u tenisu. Sve oko tenisa, kako može da igra, da gleda, analizira stvari. Pričamo o tome. Sinoć kada sam ga vodio na spavanje, postavio mi je pitanje: koja je razlika između glave reketa, žica, zašto neko španuje sa manje napetosti, sva ta osnovna pitanja koje interesuju decu - počeo je priču Đoković.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Stefan je apsolutno posvećen tenisu i to je zaista lepo čuti.

- Trenutno je zaljubljen u tenis. Bila je to potpuno njegova želja da krene sa tenisom. Naravno da ću biti tu za njega, ali neću ga terati da bude na terenu, ako želi uvek ću biti spreman da budem tamo i da igram sa njim.

Rano je naravno za neke ozbiljne priče o teniskoj karijeri.

- Podržaću ga na svaki mogući način ako želi da bude profesionalni teniser, ako to stvarno želi. Ipak, prerano je pričati o tome najiskrenije. Nema još ni osam godina. Za mene je bitno da imamo tu vezu oca i sina pre svega i da uživa u životu, da se zabavlja. Okušao se u različitim sportovima. To je veoma važno. Dok sam odrastao ja sam skijao, igrao fudbal, tenis, bavio se borilačkim veštinama. Smatram da je veoma bitno da pogotovo u tako mladim godinama ima različite stimulanse iz različitih perspektiva i sportova, različita su kretanja i aktivnosti. Ne volim da se neka deca veoma rano usesrede na jedan sport. Osećam da je važno isprobati razliite stvari i da će pomoći da se razvije mozak i motoričke veštine.

Kurir sport