NOVAK ODUŠEVLJEN MEĐEDOVIĆEM: Hamada ćemo uskoro gledati na gren slemu!

Hamada Međedović mladi srpski teniser je u nedelju u Ludenšajdu osvojio prvu čelendžer titulu u karijeri.

"Da, Hamad, fenomenalno – prava dominacija da iz kvalifikacija osvoji svoj prvi čelendžer i pobedi sa 6:1, 6:2 u finalu. Veliki rezultat za njega, na kome sam mu odmah čestitao u poruci. Od sledeće nedelje će biti dvesta sedamdeset i neki, što puno znači. On je mlad, i u tom drugom nivou profesionalnog tenisa – između fjučersa i 250-ica – zaglavljeno je dosta igrača. Imam puno prijatelja koji igraju na tom nivou i teško im je da ga prevaziđu. On je ovim rezultatima došao na poziciju na rang listi gde bi skokom od nekih 30-tak mesta mogao da igra kvalifikacije za grend slemove – Australiju, pa možda i naredni US open, u zavisnosti kada je rok za prijavu", izjavio je Đoković.

Novak je biranim rečima govorio o mladom Hamadu.

"On zaslužuje ove uspehe svojim radom i zalaganjem u poslednjih godinu i po dana. Hamadova radna etika se puno promenila. On trenira u okviru našeg sistema centra na Dorćolu. Promenio je ishranu, trening, oporavak, pristup treningu i igri, radne navike i, kao što smo mu govorili, sve to će mu dati rezultate, ako je strpljiv, predan i to zaista želi. On je sada zaista pokazao pozitivnu promenu i veliku transformaciju u poslednjem periodu", rekao je Novak i podvukao: "Što se tiče igre i fizičke spreme – on definitivno zaslužuje da vrlo brzo uđe u Top 100. Jednostavno, moraju da se prođu određeni koraci koje usmerava i prati tim stručnjaka oko njega – i za sada sve ide kako treba", zaključio je Đoković

Kurir sport