CELA PUBLIKA BIĆE PROTIV NOLETA! Teniski stručnjak sumnja u Novakovu pobedu? SAMO OVAKO ĆE ĐOKOVIĆ BITI NEPOBEDIV

Teniski stručnjak Nikola Pilić izjavio je da ne zna da li će Novak Đoković uzeti sedmu titulu na Vimbldonu, ali da je siguran da on to može da uradi samo ako veruje da može pobediti svakog na svetu.

- Novak je već godinama pokazivao da ima izvrstan moral i psihu, očekivao sam ovakav ishod. Meč je počeo veoma dobro, ali je izgubio ritam. Siner je igrao dobro, a ja sam verovao, a verova je i Novak da ako počne da igra dobro može dobiti svakoga - kaže Pilić i dodaje:

- Što je više igrao, to je bolje igrao. Nije to prvi put da od 0:2 preokrene rezultat u pet setova. On ima izvanrednu psihu, moral i znanje da ako igra dobro može dobiti svakoga na svetu - kaže Pilić.

On je dodao da ne zna da li će Novak osvojiti Vimbldon.

- Novak ima kvalitet. Sad mora igrati protiv Kamerona Norija, koji je Britanac i sigurno je da će publika biti protiv njega, ali nije pitanje Norijan, pitanje je da li je Novak u stanju da igra u svojoj šestoj brzini i da li je u top formi. Ako je u top formi, onda je sigurno da je Novak veliki favorit. A osvojiće Vimbldon, samo ako bude igrao kao poslednja tri seta protiv Sinera - kaže Pilić.

