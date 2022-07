ISTORIJA NA VIMBLDONU: Britanci imaju novog miljenika, ali Đoković ima recept za Marejevog naslednika!

Novak Đoković je još jednom dokazao da je kralj preokreta i nakon što je bio na ivici poraza i eliminacije od Janika Sinera - videli smo fantastično "buđenje" najboljeg na svetu i plasman u polufinale Vimbldona.

Nije bilo lako, konstatovali smo još na početku da Novaka čekaju veliki izazovi u Londonu, a to se pokazalo i protiv Sinera. Ali, do sada smo naučili - Đoković je najbolji baš onda kada je teško i kada je praktično otpisan.

Ipak, Novaka u petak očekuje još jedan težak zadatak - domaćin turnira, Kameron Nori koji je pobedio Davida Gofana.

Britanac je odradio zaista paklen posao, dva puta se vraćao u meč, a sve se oteglo u pet setova. Na kraju je uspeo da izbori svoje prvo Grend slem polufinale i ujedno postao prvi Britanac, još od Endija Mareja 2016. godine, koji je stigao do polufinala Vimbldona.

Nakon velikog trijumfa Norija, publika je bila oduševljena, te je na kraju meča domaćin dobio ogromne aplauze.

Iskoristio je Britanac trenutak, zahvalio se londonskoj publici, a zatim izrazio želju da ista atmosfera bude i na meču protiv Novaka.

- Uživaću u tom meču, nadam se da će publika ponovo biti uz mene. Radujem se, znam da ne smem da se opustim previše. Moram da se pripremim za meč protiv Novaka - rekao je Nori i tako najavio veliku borbu u petak od 14.30 kada je po rasporedu polufinalni meč sa Đokovićem.

Biće to drugi međusobni duel Srbina i Britanca, a naš teniser je slavio u prvom. Da li će to uraditi ponovo - ostaje da vidimo.

