MAJKA NIKA KIRJOSA ŠOKIRALA SVET PRED FINALE S NOVAKOM! MAREJ MU JE SPASIO ŽIVOT: Videla sam to, krivim druge za Nikove probleme

Prema izjavama Nika Kirjosa u poslednjih nekoliko dana, možemo zaključiti da se oseća sjajno zbog toga što će se od 15 časova protiv Novaka Đokovića boriti za titulu na Vimbldonu. Štaviše, moglo bi se reći da je u euforiji.

Ali, nije sve bilo tako lepo u nekom prethodnom periodu. Naime, prema ispovesti njegove majke Nil, australijski teniser se jedno vreme samopovređivao, što je ozbiljno mentalno stanje koje kasnije može da dovede i do samoubistva.

Da do toga ne dođe, postarao se niko drugi do Endi Marej. Britanac je tokom jednog treninga sa Nikom primetio tragove koji su ukazivali upravo na to. Odmah se obratio njegovom menadžeru Džonu Morisu, a on ceo slučaj prijavio gospođi Kirjos:

"Samopovređivanje. Videla sam to, a i ljudi su mi rekli. Pitala sam ga o tome, ali on nije želeo da priča. Džon mi je tada rekao da je Endi zabrinut za Nika i da vidi neke dokaze samopovređivanja... I krivim druge za takve probleme jer vrše pritisak na njega i kritikuju ga. Čak i ljudi za koje smo mislili da su uz njega su ga napadali", rekla je ona za australijski "9News".

U međuvremenu se Nik promenio, stvari su krenule nabolje, a njegov brat Kristos je istakao da je za to najviše zaslužna Kostin Haci, njegova devojka. Nil je mogla samo da se složi:

"Vrlo je ljubazan i svaki dan mi govori da me voli. Mazi se i ne smeta mu ako ga ljubim i grlim pred drugima. Ako bude igrao svoju igru protiv Novaka mislim da ima šansu. Da li pobedio ili izgubio ja sam jako ponosna jer je sve uspeo da prevaziđe".

