AUSTRALIJA SE OSRAMOTILA, ĐOKOVIĆ IMA PRINCIPE! Žestoka podrška Novaku od britanske političarke

Sedmim trijumfom u Vimbldonu, Novak Đoković je ukupno osvojio 21. gren slem titulu! Brojka je mogla da bude i veća, ali je početkom ove godine deportovan pred Australijan open, a pod znakom pitanja mu je i učešće na US openu zbog toga što nije vakcinisan. Kako sada stvari stoje, neće mu biti dozvoljeno da igra na US Openu, ali ko zna, možda se nešto promeni...

- Kako se poneo zbog dešavanja vezanim za Australiju i Ameriku je sjajno - izjavila je britanska političarka Kler Foks, članica Doma lordova Britanskog parlamenta.

- Mislim da su se sramno poneli prema njemu u Australiji gde mu nisu dali da igra iz medicinskih razloga, odnosno njegove odluke da u svoje telo ne unese vakcinu ako to ne želi.

foto: Printskrin

Ona ističe da nije protiv vakcine i da nužno ne podržava srpskog tenisera, ali da to nije bitno.

- Ja nisam baš saglasna sa time, ali koga briga? To nije moje telo, to je njegovo telo. On čak nije ni plakao oko svega toga. Samo je stao iza svojih odluka. Svi su ga pitali zašto je žrtvovao te velike turnire samo zbog toga, a on im je rekao: 'Zato što imam principe'. Sjajno je to što on nije samo briljantan teniser, već je i briljantan teniser sa principima - navela je Foks.

Podsetimo, Novak nije vakcinisan i ne planira to da uradi, zbog čega najverovatnije neće moći da igra na US openu, jer u Ameriku ne može da uđe bez vakcine, ali, na primer, može sa virusom korona!

Kurir sport