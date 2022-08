ĐOKOVIĆ GOVORIO O KRAJU KARIJERE: Evo šta planira Novak!

Novak Đoković verovatno najbolji teniser svih vremena uvek je u centru medijske pažnje.

Đoković je u karijeri osvojio 21. trofej na grend slemovima, osvojio je jula Vimbldon. Novak ima jedan trofej manje od sa Rafaela Nadala koji je ove godine na svojoj strani imao korona virus zbog koga je Novak Đoković propustio učešće na Australijan openu i bio je neprikosnoven na Rolan Garosu.

Srpski teniser dao je intervju novinaru Grahamu Besindžeru gde je govorio o daljim planovima u karijeri.

"Imam još mnogo toga da uradim u ovom sportu. Verujem da mogu da osvojim još grend slemova, da dodatno popravim rekord kao igrač na prvom mestu na listi. To su moji jasni ciljevi, rekao je Đoković na početku razgovora koji je nedavno objavljen"

foto: EPA/Andrej Cukić

Đoković je već vlasnik rekorda za najviše nedelja provedenih na prvom mestu sa 373 nedelja, 63 više od Rodžera Federera na drugoj poziciji. Švajcarac je upisao svega 237. Zanimljivo je i da je Srbin na prvom mestu proveo 122 nedelje u nizu.

"U isto vreme, to nisu jedine stvari koje me motivišu. Svakodnevno me ispunjava da radim na sebi, na svom ličnom rastu", rekao je Đoković.

Kurir sport