EKSKLUZIVNO! KURIR U NADALOVOM RODNOM MESTU: Ovo je Rafina VILA od 4,5 MILIONA EVRA! A evo šta kažu komšije o Špancu (VIDEO)

Rafael Nadal u svojoj domovini na španskom ostrvu Majorka ima status božanstva.

To je posebno vidljivo u njegovom rodnom mestu Manakor, gde se na svakom ćošku mogu videti bilbordi s njegovim likom, kao i različiti suveniri koji mnogobrojne turiste podsećaju da su došli u mesto odakle je potekao jedan od najvećih tenisera svih vremena.

Kurir je posetio Manakor i donosimo vam priču sa lica mesta.

Tu se, pre svega, nalazi i Nadalov muzej, u kome su izloženi svi teniserovi trofeji, a tu je moguće gledati i najbolje mečeve trenutno trećeg tenisera sveta. Takođe, postavljeni su i delovi opreme mnogih poznatih svetskih sportista, koje je Nadal dobio na poklon.

U Palma de Majorki nalazi se i teniska akademija, koju je Nadal otvorio 2016. godine, gde i sam često dolazi da trenira zajedno sa svojim timom i učenicima. Nedaleko od Manakora nalazi se i mesto Porto Kristo, gde je Nadal 2013. godine kupio jednu od najluksuznijih vila i za nju izdvojio "tričavih" četiri i po miliona evra.

Naša ekipa posetila je ovo mondensko mesto na ostrvu Majorka i imala priliku da se lično uveri u grandioznost zdanja koje privlači mnogobrojne poglede turista iz raznih zemalja sveta.

U Porto Kristu porazgovarali smo s jednim meštaninom, koji živi u neposrednoj blizini slavnog tenisera, a on nam je ispričao kakav je Nadal u privatnom životu, ali i poneke detalje o njegovoj rezidenciji, gde dolazi redovno po nekoliko puta godišnje, a posebno tokom letnjeg odmora.

- Rafu ovde u Španiji obožavamo. Posebno ovde na Majorki. On je mnogo vezan za ostrvo. Često i sam prošeta Manakorom i Portom. Ljubazan je, uvek se svima javi, fotografiše se s nama. Veliki je humanitarac, pomaže mnogim siromašnim ljudima na razne načine. Mnogo smo srećni i što je Ćiska (Pereljo, Nadalova supruga, prim. aut.) trudna. To je radosna vest za nas. Inače, on je nedavno bio sa suprugom na Ibici, a tamo su otišli baš odavde. Nekoliko nedelja godišnje provede "kod nas". Posebno sad leti. On je jedan od glavnih razloga što mnogobrojni turisti iz sveta dolaze na letnji odmor na naše ostrvo - započeo je priču gospodin Ignjasio.

- Deo gde je rezidencija je jako izolovan i do ulaza se uopšte ne može prići. Postoji nekoliko prstenova obezbeđenja, koji nisu vidljivi golim okom. Kompleks koji je on kupio platio je četiri i po miliona evra. Sve je preuredio po svojoj zamisli. Kompleks je opasan zidom, ceo ovaj deo rta je njegov, do samog ulaska u more. Kao što vidite, kuća je savršeno pozicionirana, na samom je grebenu, odakle pogled puca pravo na more, a ima i prilaz sopstvenoj plaži. U blizini se nalazi i pećina. Posebno je prelepa bašta, u kojoj dominiraju četinari i razne mediteranske biljke - završio je priču ljubazni Španac.

Nadalova rodna Majorka tokom godine ima skoro 300 sunčanih dana, tako da i ne čudi što je teniser baš ovde odlučio da se skući sa svojom porodicom, koja će uskoro biti bogatija za još jednog člana. Nije poznato previše detalja o trudnoći, ali se u narednim nedeljama očekuje da Rafael postane otac.

Rafael Nadal nalazi se u Njujorku, gde se uveliko priprema za poslednji grend slem u sezoni. Španski as objavio je fotografiju sa treninga i poručio da je potpuno posvećen uspehu na najvažnijem turniru u Americi.
- Prvi trening na "Arturu Ešu". Fokus - napisao je Nadal.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

