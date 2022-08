ZVANIČNO! NOVAK ĐOKOVIĆ NE IGRA NA US OPENU: Poslednji grend slem u sezoni bez srpskog igrača

Najbolji srpski teniser Novak Đoković neće učestvovati na US Openu, zvanično je potvrđeno.

foto: Fonet/AP

Rok za ovakvu odluku bio je do početka žreba koji se održava od 18.00 časova, a srpski as je čekao do poslednjeg trenutka.

Međutim, kako nije bilo promene pravila o ulasku u zemlju, Đoković je povukao svoju prijavu i tako otklonio i poslednju dilemu pred početak turnira.

foto: Screenshot

Srpski teniser je čekao odluku američke vlade i eventualne promene u zakonima po kojima bi dobio dozvolu da dođe u Njujork i bori se za 22. grend slem titulu, ali do toga nije došlo.

Podsetimo, američka vlada i dalje ne dozvoljava ulazak u zemlju strancima koji nisu vakcinisani protiv korona virusa.

foto: AP, Shutterstock

(Kurir sport)

Bonus video:

10:32 OVO SE NEĆE SVIDETI NAŠOJ JAVNOSTI Rašević o predstojećem US OPENU: Novak Đoković je ovo sve sam ustalasao