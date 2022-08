STAVLJENA TAČKA NA NOVAKA! Brajović otkrio šta da očekujemo od US Opena: Nadal ima lak put ALI JE OVO TIHI FAVORIT TURNIRA

Iako smo tek pri kraju leta, US open na neki način predstavlja i uvertiru pred završnicu teniske sezone.

Tradicionalno, to je poslednji grend slem turnir u godini, ali za razliku od prethodnih sezona poslednjih nedelja je glavna tema uoči turnira da li će trostruki pobednik US opena Novak Đoković moći da nastupi. Nažalost, ukoliko se nešto ne promeni u poslednji čas, predstojeći US open će proteći bez najboljeg srpskog tenisera.

foto: Kurir Televizija, Glyn KIRK / AFP / Profimedia, Aaron Chown / PA Images / Profimedia, AP

Vuk Brajović, teniski analitičar, dotakao se Novaka gde je podsetio da ipak neće nastupati na US Openu.

- Nema Novaka, stavljena je tačka u četvrtak kada se pravio glavni žreb. Novak se povukao, ali svi znamo da je razlog to što američke vlasti ne dozvoljavaju stranim državljanima koji nisu vakcinisani da uđu. Mada svojim državljanima bez vakcine dozvoljavaju da igraju - rekao je Brajović.

foto: Kurir Televizija

Potom se osvrnuo i na sam turnir gde je naveo i svog tihog favorita.

- Jedan od tihih favorita koji je zaslužio da se u samoj završnici ovog turnira pojavi je Italijan Janik Siner. Što se tiče Medvedeva i Nadala, procenjuje se da će oni biti u finalu. Mada Medvedev ima težak žreb u odnosu na Nadala koji ima lak put. Kecmanović će imati prilike da mu malo poremeti račune u trećem kolu - smatra Brajović.

