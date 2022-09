MAREJ PRIŽELJKUJE DA JOŠ JEDNOM ZAIGRA SA FEDEREROM: To bi bilo zaista posebno...

Britanski teniser Endi Marej rekao je da se nada da će na predstojećem Lejver kupu imati priliku da poslednji put igra sa Švajcarcem Rodžerom Federerom, koji će uskoro završiti karijeru.

"Ne znam koliko će on moći da igra. Nisam s njim razgovarao o tome. Možda ću dobiti priliku da budem s njim u dublu ili tako nešto. To bi bilo zaista posebno", rekao je Marej, preneo je Skaj.

Federer je u četvrtak najavio da će završiti karijeru posle Lejver kupa, koji je na programu od 23. do 25. septembra u Londonu.

"On je bio sjajan igrač. Imao sam sreće da igram protiv njega neki od najvećih mečeva, na najvećim turnirima, na najvećim takmičenjima našeg sporta. Tada to verovatno nisam toliko cenio, ali sada kada se osvrnem, to je prilično neverovatno", naveo je Marej.

Federer će nastupiti u Timu Evrope uz Mareja, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića, protiv Tima Sveta.

"Neverovatno je šta je postigao, takođe, šta su postigli i Rafa (Nadal) i Novak (Đoković). To je tužan, tužan dan za sport. Neverovatna karijera, dugovečnost na terenu. Ono što je uradio 2017. godine na Australijan openu kada se vratio posle operacije kolena i svega je neverovatno. Način igre, ponašanje i sve druge stvari, mislim da su ga svi igrači poštovali zbog toga", rekao je Marej.

Federer (41) se smatra jednim od najboljih tenisera u istoriji. Bio je član "Velike trojke", uz Rafala Nadala i Novaka Djokovića. Nadal je prvi po broju grend slem titula sa 22, Djoković ima jednu manje, a Federer je ostao na 20.

Osvojio je 103 ATP titule u singlu, po čemu je drugi u Open eri, a tokom karijere ostvario je 1.251 pobedu i pretrpeo 275 poraza, uz procenat uspešnosti od 82 odsto.

Takođe, osvajač je srebrne olimpijske medalje u Londonu 2012. godine i zlatne u dublu, četiri godine ranije u Pekingu.

Federer je 310 nedelja bio prvi na ATP listi, od čega 237 uzastopnih nedelja.

